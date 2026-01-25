Đúng 5h sáng mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, hồng phúc dồi dào, cuộc đời dư dả, mệnh số dát vàng, tình duyên cực đỏ

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay, thời gian này sẽ có may mắn ghé thăm khiến tuổi Dần an tâm hơn trong việc theo đuổi kế hoạch sự nghiệp, bảo đảm có cơ hội thăng tiến, nâng cấp vị thế của mình.

Với người đã có đôi, hãy đối xử với nửa kia bằng sự thấu hiểu vì khó khăn của hai người không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, khi bản mệnh cho thấy sự tôn trọng và lắng nghe cũng đã phần nào mang lại cho đối phương cảm giác được an ủi.

Trên phương diện tình cảm, không khí trong gia đình cũng trở nên ấm cúng và thuận hòa hơn. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bản mệnh giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen.

Tuổi Mão

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đôi lúc khó chịu vì không hài lòng với công việc.

Ngày này tuổi Mão không thích công việc thay đổi, luôn hướng đến một việc làm có ích cho cộng đồng.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão hiểu được công việc khó khăn từ con đường công danh, nên đang cố gắng rất nhiều.

Tình cảm: Tình cảm chưa thể vui, vì cả hai thường cãi nhau vì sự khó khăn với công việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, đôi lúc không mong muốn bản thân phải quá lao lực vì tình hình tài chính chung.

Sức khoẻ: Hãy bổ sung thêm chất xơ khi cơ thể cần được hỗ trợ.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp trung thực, thật thà thẳng thắn. Họ được dự báo sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ kể từ nay. Những rắc rối được gỡ bỏ, thị phi hoặc áp lực tinh thần dần tan biến, giúp bản mệnh cảm thấy nhẹ lòng và an yên hơn, họ tràn đầy năng lượng chiến đấu. Công việc ổn định trở lại, mọi việc tiến triển theo hướng tích cực.

Tài lộc của tuổi Tuất đến theo cách bền vững, tích tiểu thành đại, không ngừng bứt phá. Việc xuất hành, thay đổi môi trường hoặc mở rộng mối quan hệ giúp bản mệnh gặp đúng người, đúng thời điểm, có quý nhân hỗ trợ trong từng bước đi. Khi nợ đời được trả xong, tuổi Tuất bước sang giai đoạn mới với danh tiếng tốt, cuộc sống cân bằng và nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai.

