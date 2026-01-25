Tử vi tuần mới của 12 con giáp (26/1-1/2): 3 con giáp tiền của gấp bội, lộc lá xum xuê, sự nghiệp thăng hạng, mọi điều suôn sẻ, tương lai xán lạn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau hỷ tín ngập nhà, làm ăn tấn tới, tiền đẻ ra tiền.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Sửu nên tận dụng thời cơ hiếm có này để khẳng định giá trị bản thân, củng cố địa vị của mình trong tập thể. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Không chỉ thế, con giáp này còn luôn thấu hiểu nhân viên của mình và có biện pháp phân công công việc hợp lý để mỗi người đều có thể phát huy điểm mạnh.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (26/1-1/2): 3 con giáp tiền của gấp bội, lộc lá xum xuê, sự nghiệp thăng hạng, mọi điều suôn sẻ, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vui vẻ đón nhận nhiều tin vui tích cực.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy tuổi Dần luôn đón nhận tin vui khi làm việc, lúc nào làm việc bạn có một sự chuẩn bị cẩn thận, chuẩn chỉ từng chi tiết.

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sự va vấp, từ đó giúp bạn đứng vững hơn, vượt trội hơn.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai vốn dĩ cần đến cảm xúc chân thành.

Tài lộc: Về mặt tài chính, có được nhiều vận may, tài lộc giữ được sự ổn định.

Sức khoẻ: Vốn dĩ cơ thể tiến triển tốt, thế nhưng vì một vài lí do bạn không dành thời gian nghỉ ngơi.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (26/1-1/2): 3 con giáp tiền của gấp bội, lộc lá xum xuê, sự nghiệp thăng hạng, mọi điều suôn sẻ, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu được tử vi dự báo có vận trình bứt phá mạnh nhất trong giai đoạn này. Dậu vốn nghị lực, bản lĩnh, kiên trì, những nỗ lực của họ không ngừng được đền đáp bằng thành quả ngọt ngào trong giai đoạn này. Những khó khăn kéo dài trước đó được thao gỡ, đặc biệt những vấn đề khúc mác liên quan đến tài chính, tiền bạc dần được giải quyết dứt điểm. Tuổi Dậu vốn chăm chỉ, chịu trách nhiệm nên khi vận may mở ra, họ sẽ tận dụng tốt và rất dễ đổi đời.

Xuất hành trong thời gian này rất may mắn, trôi chảy, dễ mang lại lộc lớn cho tuổi Dậu. Có thể là cơ hội kinh doanh, buôn bán, hợp đồng mới hoặc nguồn thu bất ngờ từ những mối quan hệ bên ngoài. Khi tài chính được cải thiện rõ rệt, Dậu không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn khẳng định danh tiếng cá nhân, tên tuổi được nhắc đến nhiều hơn trong công việc lẫn đời sống xã hội.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (26/1-1/2): 3 con giáp tiền của gấp bội, lộc lá xum xuê, sự nghiệp thăng hạng, mọi điều suôn sẻ, tương lai xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

