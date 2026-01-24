Cùng 2 người bạn ra chơi tại sông Sê Pôn, em T.H.Q. (học sinh lớp 6, trú tại thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, Quảng Trị) không may bị đuối nước và mất tích.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/1, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích nam sinh T.H.Q. (SN 2014, trú tại thôn Cao Việt, xã Lao Bảo).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào chiều 23/1, cháu Q. ra chơi gần sông Sê Pôn, đoạn chảy qua địa bàn xã Lao Bảo, nghi vấn nam sinh này bị đuối nước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh mất tích, nghi do đuối nước - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Lao Bảo phối hợp với đơn vị biên phòng, công an và người dân triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đang rà soát các khu vực nghi ngờ có nạn nhân trên sông Sê Pôn. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết và địa hình phức tạp, việc tìm kiếm chưa có kết quả.

Cháu Q. đang học lớp 6, thuộc một trường THCS trên địa bàn xã Lao Bảo.

