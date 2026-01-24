Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

Đời sống 24/01/2026 15:28

Ngày 24/1, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong ở khu nhà trọ tại phường Dĩ An.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 7h ngày 24/1, một người dân sống tại dãy phòng trọ trên đường số 2, khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở hành lang của dãy trọ.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đến hiện trường điều tra vụ việc, lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân là anh S.M.B. (29 tuổi, quê Đắk Lắk).

Chị R.L.T.A. (38 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú tại dãy nhà trọ nói trên) cho biết, chị A. và anh B. có quan hệ tình cảm với nhau.

Tối 23/1, anh B. đến phòng trọ tìm chị A., người phụ nữ nghe giọng anh B. và nghĩ bạn trai đã say nên không mở cửa. Đến sáng hôm sau, mọi người phát hiện vụ việc nêu trên.

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM - Ảnh 1
Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 23/1, tại một ao nước thuộc thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạnh, xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong lúc đi chài cá cùng bạn. 

Nạn nhân được xác định là ông N.V.T. (sinh năm 1961, ngụ xã Hàm Kiệm). 

Chiều cùng ngày, ông T. và một người bạn đến ao nước nằm trong vườn thanh long của người dân để chài cá. Trong quá trình di chuyển quanh ao, nghi ông T. Bị trượt chân và rơi xuống nước. 

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng xuống ao tìm kiếm và đưa nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, ông T. đã tử vong. 

Lật ghe khi đi đánh cá cùng cha, cháu bé 13 tuổi tử vong thương tâm

Lật ghe khi đi đánh cá cùng cha, cháu bé 13 tuổi tử vong thương tâm

Ngày 24/1, lãnh đạo xã Nam Giang (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến một cháu bé 13 tuổi tử vong.

Từ khóa:   tử vong tin moi phát hiện thi thể

