Ngày 24/1, lãnh đạo xã Nam Giang (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến một cháu bé 13 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 8h ngày 24/1, cháu Coor Thanh T. (13 tuổi) cùng cha là anh Coor K. (35 tuổi, trú thôn Pring) chèo ghe đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện Đắk Ring, thuộc xã Nam Giang. Trong lúc di chuyển, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến cháu T mất tích, còn anh K may mắn bơi được vào bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự cùng người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, thi thể cháu T được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích

Trước đó, theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, chiều 23/1, ông N.V.T (SN 1961, trú tại xã Hàm Kiệm) cùng một người bạn đến chài cá tại ao nước nằm trong vườn thanh long của người dân ở thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạnh.

Trong quá trình di chuyển quanh ao, nghi do trượt chân, ông T rơi xuống nước. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, ông T đã tử vong.

Vụ việc sau đó được trình báo chính quyền địa phương để xác minh, làm rõ theo quy định.

