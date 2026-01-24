Lật ghe khi đi đánh cá cùng cha, cháu bé 13 tuổi tử vong thương tâm

Đời sống 24/01/2026 13:42

Ngày 24/1, lãnh đạo xã Nam Giang (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến một cháu bé 13 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 8h ngày 24/1, cháu Coor Thanh T. (13 tuổi) cùng cha là anh Coor K. (35 tuổi, trú thôn Pring) chèo ghe đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện Đắk Ring, thuộc xã Nam Giang. Trong lúc di chuyển, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến cháu T mất tích, còn anh K may mắn bơi được vào bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự cùng người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, thi thể cháu T được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Lật ghe khi đi đánh cá cùng cha, cháu bé 13 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích

Trước đó, theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, chiều 23/1, ông N.V.T (SN 1961, trú tại xã Hàm Kiệm) cùng một người bạn đến chài cá tại ao nước nằm trong vườn thanh long của người dân ở thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạnh. 

Trong quá trình di chuyển quanh ao, nghi do trượt chân, ông T rơi xuống nước. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, ông T đã tử vong.

Vụ việc sau đó được trình báo chính quyền địa phương để xác minh, làm rõ theo quy định.

Danh tính nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn

Danh tính nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn

Dựa vào trình báo của gia đình, sáng 15/1, em N. rời nhà với lý do đến trường như thường lệ. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, em không trở về, điện thoại không liên lạc được.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lật ghe khi đi đánh cá cùng cha, cháu bé 13 tuổi tử vong thương tâm

Lật ghe khi đi đánh cá cùng cha, cháu bé 13 tuổi tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Bàng hoàng phát hiện bom chùm, súng phóng lựu gần cổng trường học ở Huế

Bàng hoàng phát hiện bom chùm, súng phóng lựu gần cổng trường học ở Huế

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Đời sống 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng phát hiện bom chùm, súng phóng lựu gần cổng trường học ở Huế

Bàng hoàng phát hiện bom chùm, súng phóng lựu gần cổng trường học ở Huế

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Hưng Yên: Khởi tố 2 nữ bị can, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

Hưng Yên: Khởi tố 2 nữ bị can, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm