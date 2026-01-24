Ngày 24/1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) xác nhận đã tiếp nhận cấp cứu ban đầu các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Ehome S (phường Long Trường, TP.HCM). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/1, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư ở phường Long Trường.

Hơn 3h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại căn hộ ở tầng 5 của chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường.

Phát hiện đám cháy, nhiều người dân hô hoán, tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm căn hộ.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (PC07, Công an TPHCM) đã điều động lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu nạn. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Căn hộ chung cư ở phường Long Trường bốc cháy ngùn ngụt sáng 24/1 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường, cứu 3 người đưa xuống đất, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận 3 mẹ con bị suy hô hấp do ngạt khói, gồm: chị N.T.L. (32 tuổi) và 2 con gái L.T.N. (6 tuổi), L.N.L.D. (9 tuổi). Bé N. bị bỏng diện tích khoảng 20% từ đùi kéo xuống bàn chân.

Các bác sĩ xử trí vết thương cho bé, đặt nội khí quản thở máy và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2. Bé D. bị ngưng tim ngưng thở, diện tích bỏng khoảng 6% độ 2.

Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi, sau đó chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị chuyên sâu. Trong khi đó người mẹ bỏng nhiều vị trí trên cơ thể, diện tích bỏng khoảng 19% ở tay và chân, theo dõi bỏng hô hấp.

Nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở ngoại viện, hồi sinh tim phổi thành công, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

