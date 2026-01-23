Người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 300 triệu đồng khi đặt mua vàng trên mạng

Đời sống 23/01/2026 17:13

Một người đàn ông ở Hà Nội vừa bị lừa hơn 300 triệu đồng khi đặt mua vàng qua Facebook giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 23/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M. (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng qua Facebook.

Theo tường trình, ông M. liên hệ một tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có dấu tích xanh, để trao đổi việc mua 2 cây vàng.

Sau khi được báo giá, ông M. đồng ý cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường, nghi bị lừa, ông M. đã đến cơ quan công an trình báo. 

Công an Hà Nội cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện nhiều Fanpage/tài khoản giả mạo các thương hiệu vàng, trang sức uy tín.

Thủ đoạn thường là sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện, tên gọi, ảnh đại diện/ảnh bìa và nội dung bài đăng của Fanpage chính thống để đánh lừa người mua. Các trang giả có thể gửi link, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, hoặc “chốt đơn” bằng cách chuyển khoản/đặt cọc, thậm chí quảng bá các chương trình khuyến mãi, quà tặng “không có thật” nhằm dụ khách chuyển tiền. 

Người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 300 triệu đồng khi đặt mua vàng trên mạng - Ảnh 1
Trang Facebook giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, để phòng tránh lừa đảo, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các chính sách bán hàng của từng doanh nghiệp thông qua đại lý, cửa hàng hoặc các kênh thông tin chính thức đã được công bố như đường dây nóng, trang web của công ty.

Trước khi trao đổi công việc hoặc thực hiện các hoạt động giao dịch trên Facebook, người dân cần kiểm tra mục “Tính minh bạch của trang” đối với các tài khoản Facebook, trang fanpage (kể cả tài khoản có tích xanh) để làm rõ lịch sử hoạt động và việc có chạy quảng cáo hay không. Thông thường, các trang giả mạo mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian gần đây.

Người dân tuyệt đối cảnh giác với các giao dịch, nhất là các giao dịch thanh toán trực tuyến; không tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, các chương trình khuyến mãi không có thật, đặc biệt là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, nhằm tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn

Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn

Chiều 23/1, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đưa một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   đặt mua vàng trên mạng lừa đảo qua mạng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 300 triệu đồng khi đặt mua vàng trên mạng

Người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 300 triệu đồng khi đặt mua vàng trên mạng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 23/1/2026, 3 con giáp gặt hái thành công, sự nghiệp tăng tiến mạnh, VẠN SỰ NHƯ Ý, tiền vàng ngập tràn, may mắn nở hoa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 23/1/2026, 3 con giáp gặt hái thành công, sự nghiệp tăng tiến mạnh, VẠN SỰ NHƯ Ý, tiền vàng ngập tràn, may mắn nở hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn

Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Hậu trường 2 giờ 7 phút trước
Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Sau đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Sau đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn

Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn

NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

Triệt phá đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM

Triệt phá đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM

Danh tính người phụ nữ thuê phòng trọ để mở xưởng sản xuất bột nêm giả

Danh tính người phụ nữ thuê phòng trọ để mở xưởng sản xuất bột nêm giả

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

Nghẹt thở giây phút cứu cô gái 16 tuổi bị ‘bắt cóc online’ đang đi trên tàu hỏa

Nghẹt thở giây phút cứu cô gái 16 tuổi bị ‘bắt cóc online’ đang đi trên tàu hỏa