Người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 300 triệu đồng khi đặt mua vàng trên mạng

Theo tường trình, ông M. liên hệ một tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có dấu tích xanh, để trao đổi việc mua 2 cây vàng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 23/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M. (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng qua Facebook.

Sau khi được báo giá, ông M. đồng ý cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường, nghi bị lừa, ông M. đã đến cơ quan công an trình báo.

Thủ đoạn thường là sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện, tên gọi, ảnh đại diện/ảnh bìa và nội dung bài đăng của Fanpage chính thống để đánh lừa người mua. Các trang giả có thể gửi link, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, hoặc “chốt đơn” bằng cách chuyển khoản/đặt cọc, thậm chí quảng bá các chương trình khuyến mãi, quà tặng “không có thật” nhằm dụ khách chuyển tiền.

Trang Facebook giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, để phòng tránh lừa đảo, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các chính sách bán hàng của từng doanh nghiệp thông qua đại lý, cửa hàng hoặc các kênh thông tin chính thức đã được công bố như đường dây nóng, trang web của công ty.

Trước khi trao đổi công việc hoặc thực hiện các hoạt động giao dịch trên Facebook, người dân cần kiểm tra mục “Tính minh bạch của trang” đối với các tài khoản Facebook, trang fanpage (kể cả tài khoản có tích xanh) để làm rõ lịch sử hoạt động và việc có chạy quảng cáo hay không. Thông thường, các trang giả mạo mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian gần đây.

Người dân tuyệt đối cảnh giác với các giao dịch, nhất là các giao dịch thanh toán trực tuyến; không tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, các chương trình khuyến mãi không có thật, đặc biệt là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, nhằm tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.