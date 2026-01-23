Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn

Đời sống 23/01/2026 16:30

Chiều 23/1, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đưa một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào hồi 8h ngày 23/1, tại nút giao Láng – Yên Lãng, Thiếu tá Đào Xuân Trường, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế xe ô tô BKS 20F-004.xx về việc trên xe có một sản phụ đang chuyển dạ, cần nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện.

Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn - Ảnh 1
Thiếu tá CSGT dùng xe máy dẫn đường cho ô tô chở sản phụ vào bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Thiếu tá Đào Xuân Trường đã báo cáo chỉ huy đơn vị; đồng thời phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông kích hoạt hệ thống “làn sóng xanh”, tạo điều kiện ưu tiên cho phương tiện di chuyển nhanh chóng, an toàn.

Lộ trình dẫn đường được tổ chức qua các tuyến Láng – Yên Lãng – Nguyễn Chí Thanh… đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trong quá trình di chuyển, xe chở sản phụ nhận được sự hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng của lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến, cùng hệ thống camera giám sát giao thông, bảo đảm hành trình thông suốt.

Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn - Ảnh 2
Bé gái khỏe mạnh được chào đời trong niềm vui của gia đình - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện an toàn và được các y, bác sĩ tiếp nhận, tiến hành cấp cứu kịp thời.

Đại diện gia đình cho biết, sản phụ là chị Trần Thị H.A. (SN 1998, trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội). Trước đó, chị H.A. được bác sĩ chẩn đoán thai ngược, có dấu hiệu vỡ ối và được chỉ định phải đưa ngay vào bệnh viện để xử lý kịp thời. Do di chuyển vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông, gia đình rất lo lắng. Rất may, lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ dẫn đường, giúp sản phụ vào viện an toàn. Sau đó, chị H.A. đã hạ sinh một bé gái, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Việc làm kịp thời, trách nhiệm của lực lượng CSGT Hà Nội không chỉ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp, tinh thần gần dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thủ đô.

Ngày 23/1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

