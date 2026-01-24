Hiếm hoi bắt gặp Trương Bá Chi đưa ba con trai sang Australia

Một số nguồn tin thân cận diễn viên nói với QQ, lần xuất hiện hiếm hoi này của cả nhà Bá Chi được cho là để đưa con trai cả 18 tuổi của cô, Lucas, sang Australia, bắt đầu cuộc sống đại học. Ngoài ra, họ cũng tranh thủ chuyến đi để du lịch.

Xuất hiện trước ống kính, Trương Bá Chi mặc đơn giản, trang phục màu sặc sỡ quen thuộc. Quintus, 15 tuổi, thậm chí còn cao hơn cả anh trai. Lucas mặc trang phục đen giản dị, toát lên vẻ điềm tĩnh và lặng lẽ. Quintus đảm nhận vai trò "người khuân vác hành lý", đẩy một đống hành lý lớn, trong khi vẫn nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Con trai út 7 tuổi của họ, Marcus, ngồi ngoan ngoãn trong xe đẩy. Cánh paparazzi mô tả, Marcus có đôi mắt tròn và chiếc mũi thanh tú.

 

Trương Bá Chi sinh con trai đầu lòng Lucas năm 2007 và con trai thứ hai Quintus năm 2010 với tài tử Tạ Đình Phong. Sau khi hai bên hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2011, diễn viên làm mẹ đơn thân, tập trung nuôi hai con. Nhiều năm, cô gần như tạm gác sự nghiệp điện ảnh để ưu tiên cuộc sống gia đình. Cô chọn ở Hong Kong để các con có môi trường học tập ổn định, đồng thời tự mình đảm đương phần lớn việc chăm sóc và giáo dục. Năm 2018, Trương Bá Chi sinh con trai thứ ba, thông tin về cha của đứa trẻ không được công bố.

Hiếm hoi bắt gặp Trương Bá Chi đưa ba con trai sang Australia - Ảnh 1Hiếm hoi bắt gặp Trương Bá Chi đưa ba con trai sang Australia - Ảnh 2

Trương Bá Chi dọn tới Thượng Hải ở từ sau năm 2021. Trong các chia sẻ hiếm hoi với truyền thông, diễn viên cho biết chủ động sắp xếp lịch làm việc tại Đại lục để có thể đưa đón con, ăn cơm cùng con và theo sát sinh hoạt hằng ngày của các bé. Diễn viên hạn chế cho con xuất hiện trước truyền thông, giữ ranh giới rõ ràng giữa đời sống cá nhân và công việc. Thực tế cho thấy, phần lớn thời gian của cô xoay quanh gia đình, từ học hành, sinh hoạt đến việc bồi dưỡng tính cách cho các con. Lối sống tích cực của cô được nhiều người khen ngợi.

 

Trương Bá Chi sinh năm 1980, được xem là "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí Hong Kong những năm 1999 - 2000. Khả năng diễn xuất của cô được khẳng định qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vua hài, Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện...

Hiếm hoi bắt gặp Trương Bá Chi đưa ba con trai sang Australia - Ảnh 3

Trương Bá Chi có khối tài sản đáng nể. Biệt thự của cô ở Bắc Kinh và Thượng Hải, Hong Kong... trị giá hàng trăm triệu NDT. Cô còn có một biệt thự ba tầng ở Australia, nâng tổng giá trị tài sản lên 500 triệu NDT. Cô cũng sở hữu xe hơi hạng sang như Range Rover, Ferrari, Lamborghini... Ngôi sao còn có trang sức cao cấp như mặt dây chuyền ngọc bích, nhẫn kim cương, mặt dây chuyền ngọc lục bảo 5 triệu NDT...

Lucas - con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi - từ lâu đã là cái tên quen thuộc với người hâm mộ châu Á. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu thường xuyên trở thành tâm điểm truyền thông mỗi lần xuất hiện cùng cha mẹ - những ngôi sao hàng đầu làng giải trí xứ hương cảng.

