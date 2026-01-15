Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

Sao quốc tế 15/01/2026 15:56

Lucas - con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi - từ lâu đã là cái tên quen thuộc với người hâm mộ châu Á. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu thường xuyên trở thành tâm điểm truyền thông mỗi lần xuất hiện cùng cha mẹ - những ngôi sao hàng đầu làng giải trí xứ hương cảng.

Mới đây, loạt ảnh Lucas diện vest lịch lãm tiếp tục gây “sốt” mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét, Lucas ngày càng giống Tạ Đình Phong - nam thần thế hệ 8X của màn ảnh Hong Kong - đồng thời thừa hưởng nét phong trần của ông nội, tài tử kỳ cựu Tạ Hiền. Ở tuổi 20, Lucas được đánh giá có ngoại hình sáng, ngũ quan hài hòa, thần thái chững chạc đúng chất “con nhà nòi”. 

Năm Lucas lên 5 tuổi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi quyết định ly hôn, hoàn tất thủ tục vào năm 2012. Sau đó, Lucas và em trai Quintus sống cùng mẹ tại Hong Kong. Dù không còn là vợ chồng, cả hai nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng phối hợp chăm sóc và nuôi dạy các con.

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý - Ảnh 1

Những năm gần đây, Lucas xuất hiện nhiều hơn bên cha. Đầu năm 2025, cậu cùng em trai Quintus tới ủng hộ buổi biểu diễn của Tạ Đình Phong tại Hong Kong, được cho là đã xóa tan tin đồn nam ca sĩ xa cách con cái.

Trong khi đó, Trương Bá Chi được đánh giá cao vì sự tận tâm trong vai trò làm mẹ. Nữ diễn viên chấp nhận thu hẹp hoạt động nghệ thuật, một mình nuôi dạy các con, tạo điều kiện để các con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô từng chuyển chỗ ở giữa Hong Kong và Singapore nhằm mang đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các con.

Lớn lên trong gia đình đơn thân, Lucas được nhận xét trưởng thành sớm, hiểu chuyện và rất yêu thương mẹ. Cậu đáp lại sự hi sinh của Trương Bá Chi bằng thành tích học tập nổi bật.

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý - Ảnh 2

Theo 163, Lucas đã được tuyển thẳng vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge, một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, với tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 15%.

Trước đó, Lucas từng giành Huy chương vàng tại Cuộc thi Vật lý Thanh thiếu niên Quốc tế với thiết kế cánh tay robot, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Hong Kong.

 

Năm 15 tuổi, Lucas hoàn thành chương trình học kéo dài 5 năm tại Trường Quốc tế Stamford (Singapore) chỉ trong 3 năm, với kết quả vượt hơn 97% học sinh toàn cầu.

Đến năm 2025, cậu tiếp tục thi đỗ vào khoa Dương cầm của Học viện Âm nhạc Australia, nơi chỉ tuyển chọn 6 thí sinh trên toàn thế giới, đồng thời giành học bổng trị giá 20.000 AUD (khoảng 351 triệu đồng).

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý - Ảnh 3

Không chỉ nổi bật trong học tập, Lucas còn theo đuổi đam mê âm nhạc. Năm ngoái, cậu sử dụng nghệ danh Lux để đăng tải 6 ca khúc lên diễn đàn âm nhạc, thu về hơn 1,9 triệu lượt nghe. Thành tích này khiến nhiều người nhận xét Lucas đang từng bước khẳng định bản thân mà không cần dựa vào danh tiếng của cha mẹ.

Sự trưởng thành của Lucas được cho là có dấu ấn lớn từ cách nuôi dạy con của Trương Bá Chi. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên không tái hôn, tập trung làm việc và dành phần lớn thời gian cho các con. Cô cho biết luôn cố gắng hạn chế để con tiếp xúc với truyền thông, tôn trọng tối đa quyền riêng tư.

Bên cạnh việc chú trọng học tập, Trương Bá Chi khuyến khích các con phát triển toàn diện. Lucas được tạo điều kiện theo đuổi niềm đam mê vật lý song song với âm nhạc. Nữ diễn viên thậm chí cải tạo gara trong nhà thành phòng thí nghiệm mini để con trai nghiên cứu và sáng tạo.

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Trương Bá Chi xuất hiện tại một sự kiện mới đây đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý từ công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Trương Bá Chi 'gây sốc' với sắc vóc ở độ tuổi U50 tại sự kiện mới đây

Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường'

Mời mọi người đến thăm nhà, Trương Bá Chi bị chê để 'nhà như bãi chiến trường'

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 00h ngày mới, vầng mây hỷ sự sà xuống ngõ, 3 con giáp phước phần vô biên, phúc lộc ngập tràn, rước bạc thu vàng về đầy trong két

Đúng 00h ngày mới, vầng mây hỷ sự sà xuống ngõ, 3 con giáp phước phần vô biên, phúc lộc ngập tràn, rước bạc thu vàng về đầy trong két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nuôi con của chồng và nhân tình suốt 10 năm, tôi "chết lặng" khi thấy người này bước vào nhà đúng ngày giỗ anh

Nuôi con của chồng và nhân tình suốt 10 năm, tôi "chết lặng" khi thấy người này bước vào nhà đúng ngày giỗ anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Vợ qua đời trước giờ bay, chồng vẫn cố đưa thi thể lên máy bay

Vợ qua đời trước giờ bay, chồng vẫn cố đưa thi thể lên máy bay

Thế giới 1 giờ 18 phút trước
Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Chồng quăng 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn nhậu, tôi bưng mâm cơm ra khiến anh ta "muối mặt" còn bạn bè thì câm nín

Chồng quăng 300 ngàn đòi cơm thịnh soạn đãi bạn nhậu, tôi bưng mâm cơm ra khiến anh ta "muối mặt" còn bạn bè thì câm nín

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Danh tính hai công nhân tử vong dưới cống thoát nước, nghi do ngạt khí

Danh tính hai công nhân tử vong dưới cống thoát nước, nghi do ngạt khí

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười móc điện thoại nói đúng một câu khiến cả nhà họ tái mặt

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười móc điện thoại nói đúng một câu khiến cả nhà họ tái mặt

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Trong 3 tháng đầu năm 2026, 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ Phát Tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn

Trong 3 tháng đầu năm 2026, 3 con giáp tay chạm cúp vàng, cung hỷ Phát Tài, tiền tài lẫn tình duyên đều thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

'Nữ hoàng hành động Châu Á' Dương Tử Quỳnh khẳng định đóng Avatar 4 và 5

'Nữ hoàng hành động Châu Á' Dương Tử Quỳnh khẳng định đóng Avatar 4 và 5

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan'

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan'

Lý Á Bằng lao đao sau ly hôn, thừa nhận tình hình tài chính đang gặp khó khăn

Lý Á Bằng lao đao sau ly hôn, thừa nhận tình hình tài chính đang gặp khó khăn

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

'Hoàng tử F4' Châu Du Dân tiết lộ sức khỏe kém, cử động là thấy buồn nôn

'Hoàng tử F4' Châu Du Dân tiết lộ sức khỏe kém, cử động là thấy buồn nôn