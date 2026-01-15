Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

Năm Lucas lên 5 tuổi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi quyết định ly hôn, hoàn tất thủ tục vào năm 2012. Sau đó, Lucas và em trai Quintus sống cùng mẹ tại Hong Kong. Dù không còn là vợ chồng, cả hai nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng phối hợp chăm sóc và nuôi dạy các con.

Mới đây, loạt ảnh Lucas diện vest lịch lãm tiếp tục gây “sốt” mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét, Lucas ngày càng giống Tạ Đình Phong - nam thần thế hệ 8X của màn ảnh Hong Kong - đồng thời thừa hưởng nét phong trần của ông nội, tài tử kỳ cựu Tạ Hiền. Ở tuổi 20, Lucas được đánh giá có ngoại hình sáng, ngũ quan hài hòa, thần thái chững chạc đúng chất “con nhà nòi”.

Những năm gần đây, Lucas xuất hiện nhiều hơn bên cha. Đầu năm 2025, cậu cùng em trai Quintus tới ủng hộ buổi biểu diễn của Tạ Đình Phong tại Hong Kong, được cho là đã xóa tan tin đồn nam ca sĩ xa cách con cái.

Trong khi đó, Trương Bá Chi được đánh giá cao vì sự tận tâm trong vai trò làm mẹ. Nữ diễn viên chấp nhận thu hẹp hoạt động nghệ thuật, một mình nuôi dạy các con, tạo điều kiện để các con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô từng chuyển chỗ ở giữa Hong Kong và Singapore nhằm mang đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các con.

Lớn lên trong gia đình đơn thân, Lucas được nhận xét trưởng thành sớm, hiểu chuyện và rất yêu thương mẹ. Cậu đáp lại sự hi sinh của Trương Bá Chi bằng thành tích học tập nổi bật.

Theo 163, Lucas đã được tuyển thẳng vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge, một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, với tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 15%.

Trước đó, Lucas từng giành Huy chương vàng tại Cuộc thi Vật lý Thanh thiếu niên Quốc tế với thiết kế cánh tay robot, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Hong Kong.

Năm 15 tuổi, Lucas hoàn thành chương trình học kéo dài 5 năm tại Trường Quốc tế Stamford (Singapore) chỉ trong 3 năm, với kết quả vượt hơn 97% học sinh toàn cầu.

Đến năm 2025, cậu tiếp tục thi đỗ vào khoa Dương cầm của Học viện Âm nhạc Australia, nơi chỉ tuyển chọn 6 thí sinh trên toàn thế giới, đồng thời giành học bổng trị giá 20.000 AUD (khoảng 351 triệu đồng).

Không chỉ nổi bật trong học tập, Lucas còn theo đuổi đam mê âm nhạc. Năm ngoái, cậu sử dụng nghệ danh Lux để đăng tải 6 ca khúc lên diễn đàn âm nhạc, thu về hơn 1,9 triệu lượt nghe. Thành tích này khiến nhiều người nhận xét Lucas đang từng bước khẳng định bản thân mà không cần dựa vào danh tiếng của cha mẹ.

Sự trưởng thành của Lucas được cho là có dấu ấn lớn từ cách nuôi dạy con của Trương Bá Chi. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên không tái hôn, tập trung làm việc và dành phần lớn thời gian cho các con. Cô cho biết luôn cố gắng hạn chế để con tiếp xúc với truyền thông, tôn trọng tối đa quyền riêng tư.

Bên cạnh việc chú trọng học tập, Trương Bá Chi khuyến khích các con phát triển toàn diện. Lucas được tạo điều kiện theo đuổi niềm đam mê vật lý song song với âm nhạc. Nữ diễn viên thậm chí cải tạo gara trong nhà thành phòng thí nghiệm mini để con trai nghiên cứu và sáng tạo.