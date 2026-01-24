Danh tính nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn

24/01/2026

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 23/1, Công an xã Cát Ngạn cho biết đã phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp xác minh, hỗ trợ gia đình tìm kiếm em Giản Thị Thu N. (SN 2009), học sinh Trường THPT Thanh Chương 3.

Dựa vào trình báo của gia đình, sáng 15/1, em N. rời nhà với lý do đến trường như thường lệ. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, em không trở về, điện thoại không liên lạc được.

Gia đình đã tỏa đi tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời báo cho chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin xác thực về tung tích của em.

Danh tính nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn - Ảnh 1
Nữ sinh G.T.T.N. mất liên lạc với gia đình nhiều ngày - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công lý, người thân cho biết, vào khoảng 9h sáng 15/1, em N. được cho là đã lên một ô tô 7 chỗ di chuyển theo hướng về khu vực TP Vinh (cũ). Khi rời nhà, nữ sinh mặc áo phao màu đen, mang balô cùng màu.

“Chỉ mong con bình an trở về, gia đình đang vô cùng lo lắng và trông ngóng từng tin tức”, bố em N. nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện, các lực lượng chức năng cùng gia đình tiếp tục mở rộng tìm kiếm và kêu gọi người dân nếu phát hiện thông tin liên quan đến nữ sinh trên, sớm thông báo cho cơ quan Công an gần nhất.

