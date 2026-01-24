Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Khoảng 4h sáng ngày 24/1, đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn hộ ở chung cư Ehome S, phường Long Trường, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 4h ngày 24/1, lửa phát ra từ căn hộ rộng 46 m2. Thời điểm này, người mẹ 32 tuổi cùng hai con gái 6 và 9 tuổi đang ngủ trong phòng. Đám cháy bùng phát ở khu vực phòng khách, gần cửa ra vào, lan nhanh vào đồ nội thất, khiến ba mẹ con mắc kẹt bên trong. Chuông báo cháy vang lên khiến nhiều cư dân hoảng loạn, di tản xuống khu vực an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận căn hộ, đưa ba mẹ con ra ngoài và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cách đó khoảng 3 km.

Căn hộ xảy ra cháy khiến ba mẹ con bị thương - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, người mẹ bị bỏng tay, chân, ngạt khí, rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngoại viện, sau đó được hồi sinh tim phổi và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai bé gái bị bỏng ở chân, ngạt khói, được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 điều trị.

Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường, cho biết ba nạn nhân đang được điều trị tích cực, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Căn hộ xảy ra cháy có một phòng ngủ; bên ngoài phòng khách bố trí bàn ghế và một giường tầng bằng gỗ. Kết quả điều tra ban đầu xác định đám cháy nhiều khả năng do rò rỉ điện ở phòng khách, sau đó lan sang đồ nội thất, giường và nệm.

EHome S là dự án căn hộ nhà ở xã hội quy mô khoảng 1,7 ha với 4 block và hơn 1.000 căn hộ diện tích từ 40-75 m2.

