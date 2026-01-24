Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Đời sống 24/01/2026 10:59

Khoảng 4h sáng ngày 24/1, đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn hộ ở chung cư Ehome S, phường Long Trường, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 4h ngày 24/1, lửa phát ra từ căn hộ rộng 46 m2. Thời điểm này, người mẹ 32 tuổi cùng hai con gái 6 và 9 tuổi đang ngủ trong phòng. Đám cháy bùng phát ở khu vực phòng khách, gần cửa ra vào, lan nhanh vào đồ nội thất, khiến ba mẹ con mắc kẹt bên trong. Chuông báo cháy vang lên khiến nhiều cư dân hoảng loạn, di tản xuống khu vực an toàn.

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận căn hộ, đưa ba mẹ con ra ngoài và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cách đó khoảng 3 km.

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim - Ảnh 1
Căn hộ xảy ra cháy khiến ba mẹ con bị thương - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, người mẹ bị bỏng tay, chân, ngạt khí, rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngoại viện, sau đó được hồi sinh tim phổi và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai bé gái bị bỏng ở chân, ngạt khói, được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 điều trị.

Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường, cho biết ba nạn nhân đang được điều trị tích cực, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

 Căn hộ xảy ra cháy có một phòng ngủ; bên ngoài phòng khách bố trí bàn ghế và một giường tầng bằng gỗ. Kết quả điều tra ban đầu xác định đám cháy nhiều khả năng do rò rỉ điện ở phòng khách, sau đó lan sang đồ nội thất, giường và nệm.

EHome S là dự án căn hộ nhà ở xã hội quy mô khoảng 1,7 ha với 4 block và hơn 1.000 căn hộ diện tích từ 40-75 m2.

Danh tính nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn

Danh tính nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn

Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc lúc 22 giờ tối nay (23-1) khép lại hành trình của hai đội tại VCK U23 châu Á 2026

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy căn hộ chung cư tin moi cháy nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Đời sống 52 phút trước
Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Đời sống 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Hưng Yên: Khởi tố 2 nữ bị can, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

Hưng Yên: Khởi tố 2 nữ bị can, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Danh tính nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn

Danh tính nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn