Bàng hoàng phát hiện bom chùm, súng phóng lựu gần cổng trường học ở Huế

Chiều 23/1, thông tin từ UBND xã A Lưới 1 (TP. Huế) cho biết, một quả bom chùm còn sót lại sau chiến tranh vừa được phát hiện tại khu vực Trường Tiểu học Hồng Trung. Vật liệu nổ này hiện được lực lượng chức năng xử lý an toàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 23/1, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1, thành phố Huế xác nhận các đơn vị chức năng đã xử lý an toàn một quả bom chùm được phát hiện tại khu vực gần Trường Tiểu học Hồng Trung trên địa bàn.

Trước đó, trong quá trình dọn vệ sinh, các giáo viên và học sinh trường học nêu trên đã phát hiện vật thể nghi vật liệu nổ.

Vật liệu nổ này nằm ngay khu đất gần cổng Trường Tiểu học Hồng Trung và đối diện với Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã A Lưới 1, nơi có nhiều dân cư qua lại hàng ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo nhà trường đã cho dừng hoạt động vệ sinh, báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Sau đó, các lực lượng thuộc dự án NPA (Tổ chức viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam) đã đến hỗ trợ xử lý.

Vật liệu nổ thời điểm được phát hiện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, đội xử lý xác định vật thể là một quả bom chùm BLU-26 đã mất ngòi nổ. Trong quá trình kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một vật liệu nổ khác kích thước 40 mm, nằm cách vị trí ban đầu khoảng 50 cm, bị chôn nông dưới gốc cây.

Sau khi đánh giá kỹ thuật, các vật liệu nổ trên được xác định đủ điều kiện an toàn để di chuyển. Đội xử lý đã tiến hành thu gom, vận chuyển về bãi tập trung và lập kế hoạch tiêu hủy theo đúng quy trình, quy định bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Hồng Trung cho biết, thời gian gần đây, trước cổng trường có hoạt động san gạt, tập kết đất đá phục vụ thi công đường vành đai, nên nhiều khả năng vật liệu nổ bị lẫn theo đất đá hoặc trồi lên do tác động của mưa lũ, thiên tai.

