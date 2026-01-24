Đúng 16h chiều mai, Chủ nhật 25/1/2026, 3 con giáp MỆNH SỐ HƯNG VƯỢNG, sự nghiệp thành công rực rỡ, tài chính khởi sắc, cuộc sống lên hương

Tuổi Dậu ra ngoài nên chú ý tới tình hình giao thông, chọn đường đi tốt nhất, tránh những giờ cao điểm và những vị trí tắc nghẽn có thể làm bạn tốn thời gian vô ích. Thiên quan còn khiến vận trình công việc của người tuổi Dậu tắc nghẽn, làm ăn rất thị phi, hay bị người khác ghen ghét, nói xấu, làm không đến nơi đến chốn.

Về tiền bạc, bạn cần bình tĩnh và sáng suốt nhìn nhận tình hình để đưa ra cách giải quyết khôn ngoan nhất. Dẫu sao cũng xảy ra rồi, ngồi than trách chẳng giải quyết được gì, chỉ làm mất thời gian hơn mà thôi, bạn nên tham khảo ý kiến người thân để đường tiền bạc đỡ vất vả hơn.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp thông minh, hoạt bát, lanh lợi. Họ làm gì cũng tận tâm tận lượng. Tử vi nói họ bước vào giai đoạn từ nay với vận trình chuyển biến rõ rệt sau quãng thời gian nhiều áp lực và thử thách. Mọi bế tắc được tháo gỡ, khó khăn được hóa giải, nhờ đó họ sẽ cảm thấy tự tin hơn, chủ động trong mọi việc. Đặc biệt, việc xuất hành, đi xa, thay đổi môi trường làm việc đều suôn sẻ mĩ mãn, gặp hung hóa cát, quý nhân dẫn đường.

Thời gian này, tuổi Ngọ được xem là đã đi qua “đại hạn”, vận xấu rút lui để nhường chỗ cho cơ hội mới. Công việc có dấu hiệu khởi sắc, thuận lợi hơn bao giờ hết, các mối quan hệ xã hội hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển. Ngọ sẽ cảm thấy tinh thần thông suốt, đưa ra những quyết định sáng suốt, rất tốt cho sự phát triển lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!