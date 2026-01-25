Đúng 10 ngày liên tiếp tới (26/1-4/2/2026), 3 con giáp ngồi trên đống vàng, nằm trên đống bạc, gánh tiền còng lưng, giàu có kếch xù

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tinh thần đón nhận loạt tin vui, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Ngọ 

Tam Hợp che chở, tuổi Ngọ có thể nhận được sự hỗ trợ ngầm từ các mối quan hệ, tạo thành thế chân vạc vững chắc. Năng lượng tích cực và ý chí kiên định là vũ khí lớn nhất của bạn trong ngày thứ 7 này, giúp bạn vượt qua mọi trở ngại nhỏ. Sự hợp tác với người thuộc tuổi Dần hoặc Tuất sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ.

Tài vận trong ngày khá tốt, đặc biệt đối với những người có thu nhập từ nhiều nguồn hoặc làm thêm ngoài giờ. Bạn có thể hoàn thành xuất sắc công việc và nhận được mức thù lao xứng đáng, thậm chí là gấp đôi kỳ vọng. Đây là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng.

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (26/1-4/2/2026), 3 con giáp ngồi trên đống vàng, nằm trên đống bạc, gánh tiền còng lưng, giàu có kếch xù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (26/1-4/2/2026), 3 con giáp ngồi trên đống vàng, nằm trên đống bạc, gánh tiền còng lưng, giàu có kếch xù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu được dự báo chính là con giáp nổi bật nhất trong ngày này khi thời vận đồng loạt mở ra cả về công việc lẫn tài chính. Sau thời gian vất vả và nỗ lực không biết mệt mỏi cuối cùng họ đã nhìn thấy tia hi vọng mới, tuổi Dậu được ghi nhận năng lực trong tập thể, dễ được giao nhiệm vụ quan trọng hoặc đạt thành tích vượt mong đợi. Công việc trôi chảy và suôn sẻ giúp tinh thần bản mệnh phấn chấn, họ dễ dàng đưa ra những quyết định đúng đắn chưa từng có, dẫn tới thành công ngoài mong đợi.

Vận xui của tuổi Dậu gần như được “xóa sổ” hoàn toàn trong giai đoạn này. Tiền bạc của họ đến dồn dập từ nhiều nguồn khác nhau, không chỉ là lương cứng mà còn là tiền thưởng, hoa hồng, hợp đồng hoặc cơ hội kiếm tiền ngoài dự kiến. Dậu chỉ cần nắm chặt cơ hội, quản lý tài chính tốt thì chắc chắn sẽ sớm phát tài giàu sụ.

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (26/1-4/2/2026), 3 con giáp ngồi trên đống vàng, nằm trên đống bạc, gánh tiền còng lưng, giàu có kếch xù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

