Từ nay 26/1-26/2/2026, 3 con giáp 3 con giáp xòe tay hứng vàng bạc, vươn lên giàu sụ, sung túc hưng thịnh, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 02:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tài lộc dồi dào, tiền vào như nước, quơ tay là hốt bạc.

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi sẽ nhận tin vui về tiền tài, bạn may mắn khi nhận được khoản tiền thưởng cho chuỗi ngày làm việc cố gắng của mình, được người thân cho tiền hay tiền trúng số. Bạn thu được một món lợi lớn và đang đứng trước các cơ hội đầu tư vào các hạng mục có triển vọng cao.

Vận trình tình cảm tìm được mối nhân duyên tốt lành. Trong ngày Mộc sinh Hỏa, cơ hội tìm kiếm một nửa cho người tuổi này là rất cao, có thể bạn sẽ có cảm tình với một ai đó dù chỉ mới lần đầu gặp nhau.

Từ nay 26/1-26/2/2026, 3 con giáp 3 con giáp xòe tay hứng vàng bạc, vươn lên giàu sụ, sung túc hưng thịnh, đổi vận thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Từ nay 26/1-26/2/2026, 3 con giáp 3 con giáp xòe tay hứng vàng bạc, vươn lên giàu sụ, sung túc hưng thịnh, đổi vận thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, chịu khó, bền bỉ, làm gì cũng cẩn trọng hơn người. Tử vi nói họ chính là con giáp nổi bật nhất về tài lộc trong giai đoạn này. Thời gian này sự nghiệp của họ có bước phát triển lớn. Vận tiền bạc của tuổi Dậu được đánh giá là vượng nhất, cầu gì được nấy, làm đâu trúng đó. Công việc thuận lợi, trôi chảy, khó khăn đến mấy cũng được rũ bỏ, mang lại cảm giác yên tâm, tràn đầy năng lượng.

Không chỉ có nguồn thu chính dồi dào mà nguồn thu phụ cũng tốt đẹp, đúng nghĩa họ đung đâu cũng ra tiền. Nhờ biết nắm bắt thời cơ và quyết đoán đúng lúc, tuổi Dậu sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào dù nhỏ nhất, họ trở thành con giáp giàu nhất ở vị trí số 2 trong giai đoạn này. Tiền vào nhiều như nước lũ, chi tiêu thoải mái nhưng vẫn có dư để tích lũy, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho thời gian tới.

Từ nay 26/1-26/2/2026, 3 con giáp 3 con giáp xòe tay hứng vàng bạc, vươn lên giàu sụ, sung túc hưng thịnh, đổi vận thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Qua đêm nay, 3 con giáp CẬP BẾN GIÀU CÓ, may mắn thấm vào người, TIỀN VÔ BẠC TỶ, giàu có hết phần thiên hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp CẬP BẾN GIÀU CÓ, may mắn thấm vào người, TIỀN VÔ BẠC TỶ, giàu có hết phần thiên hạ

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau hút cạn lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, hốt vàng hốt bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày cúng ông Công ông Táo 23/12 âm lịch, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền đồ xán lạn, giàu sang tột đỉnh, một bước lên hàng tỷ phú

Đúng ngày cúng ông Công ông Táo 23/12 âm lịch, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền đồ xán lạn, giàu sang tột đỉnh, một bước lên hàng tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
5 ngày tới từ 27/1-31/1/2026, 3 con giáp giàu sang đỉnh điểm, tiền nhiều ú ụ, tài vận tăng cấp số nhân, thành đại gia không ai ngờ tới

5 ngày tới từ 27/1-31/1/2026, 3 con giáp giàu sang đỉnh điểm, tiền nhiều ú ụ, tài vận tăng cấp số nhân, thành đại gia không ai ngờ tới

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Từ nay 26/1-26/2/2026, 3 con giáp 3 con giáp xòe tay hứng vàng bạc, vươn lên giàu sụ, sung túc hưng thịnh, đổi vận thành đại gia

Từ nay 26/1-26/2/2026, 3 con giáp 3 con giáp xòe tay hứng vàng bạc, vươn lên giàu sụ, sung túc hưng thịnh, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Từ thứ Hai đến Chủ nhật (26/1 đến 1/2): 3 con giáp công thành danh toại, đếm tiền mỏi tay, thu nhập tăng vọt, phất lên trông thấy

Từ thứ Hai đến Chủ nhật (26/1 đến 1/2): 3 con giáp công thành danh toại, đếm tiền mỏi tay, thu nhập tăng vọt, phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng đầu tuần, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Đúng đầu tuần, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
3 ngày liên tiếp (26/1-28/1/2026), 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà

3 ngày liên tiếp (26/1-28/1/2026), 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trong 3 ngày 26, 27 và 28/1 dương lịch, 3 con giáp vận trình SÁNG CHÓI như sao trời, thu tài hái lộc không ngớt tay, tiền đổ về tới tấp

Trong 3 ngày 26, 27 và 28/1 dương lịch, 3 con giáp vận trình SÁNG CHÓI như sao trời, thu tài hái lộc không ngớt tay, tiền đổ về tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 17h chiều nay, Chủ nhật 25/1/2026, 3 con giáp đổi vận sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy túi

Đúng 17h chiều nay, Chủ nhật 25/1/2026, 3 con giáp đổi vận sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tử vi ngày mai, thứ Hai 26/1/2026: Ngọ làm ăn thu bạc tỷ, Mùi vươn lên làm đại gia, Thân giàu nức vách một vùng

Tử vi ngày mai, thứ Hai 26/1/2026: Ngọ làm ăn thu bạc tỷ, Mùi vươn lên làm đại gia, Thân giàu nức vách một vùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tử vi 2 ngày liên tiếp (26/1 và 27/1), 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (26/1 và 27/1), 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ thứ Hai đến Chủ nhật (26/1 đến 1/2): 3 con giáp công thành danh toại, đếm tiền mỏi tay, thu nhập tăng vọt, phất lên trông thấy

Từ thứ Hai đến Chủ nhật (26/1 đến 1/2): 3 con giáp công thành danh toại, đếm tiền mỏi tay, thu nhập tăng vọt, phất lên trông thấy

Đúng đầu tuần, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Đúng đầu tuần, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

3 ngày liên tiếp (26/1-28/1/2026), 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà

3 ngày liên tiếp (26/1-28/1/2026), 3 con giáp ngày càng vượng phát, phú quý hơn người, tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà

Trong 3 ngày 26, 27 và 28/1 dương lịch, 3 con giáp vận trình SÁNG CHÓI như sao trời, thu tài hái lộc không ngớt tay, tiền đổ về tới tấp

Trong 3 ngày 26, 27 và 28/1 dương lịch, 3 con giáp vận trình SÁNG CHÓI như sao trời, thu tài hái lộc không ngớt tay, tiền đổ về tới tấp

Đúng 17h chiều nay, Chủ nhật 25/1/2026, 3 con giáp đổi vận sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy túi

Đúng 17h chiều nay, Chủ nhật 25/1/2026, 3 con giáp đổi vận sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy túi

Tử vi ngày mai, thứ Hai 26/1/2026: Ngọ làm ăn thu bạc tỷ, Mùi vươn lên làm đại gia, Thân giàu nức vách một vùng

Tử vi ngày mai, thứ Hai 26/1/2026: Ngọ làm ăn thu bạc tỷ, Mùi vươn lên làm đại gia, Thân giàu nức vách một vùng