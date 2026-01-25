Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/1, 3 con giáp tràn ngập hỷ sự, ngồi nhà cũng thu tiền tỷ đầy túi, lộc kéo đến nườm nượp

Ngày Tương Hại nhắc nhở tuổi Dậu cần đề phòng những mâu thuẫn, tổn hại từ các mối quan hệ xung quanh. Hãy làm việc một cách lặng lẽ và hiệu quả. Đừng phô trương thành tích hay khoe khoang kế hoạch của mình, điều đó dễ khiến bạn trở thành cái gai trong mắt người khác, dẫn đến sự đố kỵ hoặc phá hoại ngầm.

Vận khí suy giảm, bạn không nên có những giao dịch tài chính lớn hoặc đầu tư mạo hiểm trong hôm nay bởi dễ bị thiệt hại do bị lừa gạt hoặc thông tin sai lệch. Hãy giữ tiền trong túi, chỉ chi cho những nhu cầu thiết yếu và an toàn. Tránh xa các cuộc cá cược, cờ bạc.

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có hai đại cát tinh là Tử Vi và Chính Quan phù trợ. Đây là hai cát tinh chủ về công danh và sự hài hòa trong các mối quan hệ xã hội. Tinh thần của tuổi Ngọ trong thời gian này khá bình ổn và thư thái. Sự chân thành trong giao tiếp là diểm quan trọng để con giáp này mở ra các mối quan hệ hợp tác mới. Hiệu suất làm việc của tuổi Ngọ tăng lên, các đơn hàng mới liên tục đổ về, các hợp đồng được ký kết một cách thuận lợi.

Đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi để bản mệnh giải quyết các vấn đề tồn đọng. Tuổi Ngọ có lương thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra, có thể thu hồi các khoản nợ cũ hoặc thanh toán các hóa đơn quá hạn.

Vận trình của tuổi Ngọ đang lên nhưng cần chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Khối lượng công việc hơi nhiều nhưng nếu sắp xếp hiệu quả, bản mệnh có thể giải quyết một cách ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!