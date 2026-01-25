Đúng ngày cúng ông Công ông Táo 23/12 âm lịch, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền đồ xán lạn, giàu sang tột đỉnh, một bước lên hàng tỷ phú

Tuổi Mão nhờ được Lục Hợp trợ mệnh, lại thêm Chính Quan tượng trưng cho danh tiếng, địa vị nâng đỡ, đây là ngày mà sự chăm chỉ, nguyên tắc của bạn được công nhận và đền đáp xứng đáng. Bạn dễ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ những người có thẩm quyền.

Vận tài chính vẫn đang vững vàng, đặc biệt với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, tư vấn. Đơn hàng, hợp đồng có thể đến liên tục. Tuy nhiên, lợi nhuận đến từ sự chính đáng và bền vững, không phải từ những mánh khóe.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn hơn người. Họ được dự báo sẽ bước vào ngày này với vận trình đảo chiều mạnh mẽ, công việc và sự nghiệp đều có bước phát triển mạnh mẽ. Những trục trặc được tháo gỡ, chậm trễ và áp lực tích tụ trước đó bắt đầu được tháo gỡ nhanh chóng, bế tắ được giải quyết triệ để, mở ra thời cơ mới để bản mệnh bứt phá. Công việc có tín hiệu thuận lợi rõ rệt, mọi thứ đều tốt lành mang lại cho họ sự tự tin tràn đầy.

Đây là thời điểm tuổi Tý xóa sạch vận xui cũ, trả hết nợ nần, giao lưa hòa thuận, kết giao thành công, đón luồng sinh khí mới tích cực hơn. Tài lộc đến từ chính công việc quen thuộc hoặc những cơ hội bất ngờ xuất hiện đúng lúc. Nguồn tiền đổ về dồi dào bất tận. Quý nhân song hành giúp Tý dễ dàng nắm bắt thời cơ lớn, tiền bạc tăng lên nhanh chóng, giàu lên theo cách khó ai cản nổi.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!