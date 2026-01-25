Từ thứ Hai đến Chủ nhật (26/1 đến 1/2): 3 con giáp công thành danh toại, đếm tiền mỏi tay, thu nhập tăng vọt, phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 01:45

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau cả đời không lo cơm áo gạo tiền, tiền nhiều giàu ú ụ.

Tuổi Tuất

Vận trình tài chính của tuổi Tuất vô cùng khởi sắc. Bạn có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập, mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc thử sức với các kế hoạch đầu tư mới. Những ai đang buôn bán, kinh doanh cũng thu về lợi nhuận đáng kể, giúp tình hình tiền bạc trở nên dư dả hơn.

Chuyện tình cảm đang ở giai đoạn ngọt ngào, hài hòa, vì thế bạn nên tranh thủ dành nhiều thời gian ở bên người mình yêu thương. Một chuyến dã ngoại ngắn ngày cùng bạn bè và nửa kia vào dịp cuối tuần sẽ là lựa chọn thú vị để hâm nóng cảm xúc và tạo thêm kỷ niệm đẹp.

Từ thứ Hai đến Chủ nhật (26/1 đến 1/2): 3 con giáp công thành danh toại, đếm tiền mỏi tay, thu nhập tăng vọt, phất lên trông thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật (26/1 đến 1/2): 3 con giáp công thành danh toại, đếm tiền mỏi tay, thu nhập tăng vọt, phất lên trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tuổi Mão la con giáp thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giang, khéo léo. Họ là người rất biết cách đối nhân xử thế, dù làm gì cũng có sự tính toán chu toàn. Mão được dự báo bước vào giai đoạn này với vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Công việc và tiền bạc khởi sắc mạnh mẽ và có bước tiến rất quan trọng, giúp bản mệnh cảm thấy an tâm và vững vàng hơn. Tuổi Mão vốn sống hiền hòa, sống trước sau có đức nên trong thời gian này dễ gặp quý nhân hỗ trợ, mở ra cơ hội cải thiện thu nhập.

Tài chính của tuổi Mão có sự khởi sắc tốt lành, tiền đến từ nhiều nguồn khác nhau, không quá đột biến nhưng đều đặn và chắc chắn, đúng kiểu tích tiểu thành đại. Các khoản thu đến từ công việc chính, tiền thưởng hoặc lợi nhuận nhỏ, thậm chí trong những trò chơi may rủi sẽ dần tích lũy giúp cuộc sống thoải mái hơn. Đây là giai đoạn tuổi Mão “cầu tài có tài”, đủ đầy để lo toan cuối năm và chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn.

Từ thứ Hai đến Chủ nhật (26/1 đến 1/2): 3 con giáp công thành danh toại, đếm tiền mỏi tay, thu nhập tăng vọt, phất lên trông thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

