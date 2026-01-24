NÓNG: Danh tính hai chủ cơ sở sản xuất gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

Đời sống 24/01/2026 20:37

Ngày 24/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại xã Tân Thuận.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14 đến 18/1, 2 cơ sở của Phạm Thị Thắm (SN 1980, trú thôn Bách Tính) và Phạm Thị Tình (SN 1984, trú thôn Trà Khê) đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine để kích thích sinh trưởng giá đỗ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

NÓNG: Danh tính hai chủ cơ sở sản xuất gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm - Ảnh 1
Gần 3 tấn giá đỗ có sử dụng chất cấm bị công an Hưng Yên thu giữ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cơ quan điều tra xác định, cơ sở của Phạm Thị Thắm đã sản xuất hơn 1,2 tấn giá đỗ có sử dụng chất cấm, trị giá hơn 18,3 triệu đồng. Cơ sở của Phạm Thị Tình sản xuất hơn 1,6 tấn giá đỗ vi phạm, trị giá hơn 24,2 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố các bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

NÓNG: Danh tính hai chủ cơ sở sản xuất gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm - Ảnh 2
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tình - Ảnh: VietNamNet

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

