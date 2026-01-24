Nổ bình gas, ghe chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông

Đời sống 24/01/2026 19:49

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tây Ninh, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cháy ghe xảy ra trên sông Cần Giuộc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 14h30 ngày 24/1, tại khu vực sông Cần Giuộc, đoạn tiếp giáp giữa hai xã Cần Giuộc và Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

Chiếc ghe thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Tài (trú tại tỉnh Vĩnh Long) đang di chuyển trên sông Cần Giuộc đã bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ phương tiện, với cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên ghe có 3 người. Khi phát hiện lửa bùng phát dữ dội, cả 3 đã kịp thời rời khỏi ghe. Vụ hoả hoạn khiến 1 người bị bỏng nặng, 2 người còn lại bị thương nhẹ.

Nổ bình gas, ghe chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông - Ảnh 1

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nạn nhân bị bỏng nặng là anh L.N.T.H (32 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) đã được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Cần Giuộc để cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân dập lửa, ngăn đám cháy lan sang các phương tiện và khu vực lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Từ khóa:   nổ bình gas cháy ghe tin moi

