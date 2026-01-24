Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

24/01/2026

Hôm nay, ngày 24/1/2026 giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục lao lên đỉnh cao mới khi nhu cầu trú ẩn vốn chưa dừng lại. 

 

Theo thông tin báo Kinh tế và Đô thị, ghi nhận lúc 5 giờ 15 phút sáng nay 24/1/2026, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào 170,2 triệu đồng/lượng, bán ra 172,2 triệu đồng/lượng; tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch giá mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được giao dịch mua vào 170,2 triệu đồng/lượng, bán ra 172,2 triệu đồng/lượng; tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch giá mua - bán cũng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới  - Ảnh 1
Giá vàng nhẫn và vàng SJC tiếp tục tăng. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô Thị. 

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng SJC được niêm yết mua vào 170,2 triệu đồng/lượng, bán ra 172,2 triệu đồng/lượng; tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên trước; chênh lệch mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đối với Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 169,5 triệu đồng/lượng, bán ra 172,2 triệu đồng/lượng; tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước. Hiện chênh lệch mua - bán ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được niêm yết mua vào 167,8 triệu đồng/lượng, bán ra 170,8 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long được mua vào ở mức 169,2 triệu đồng/lượng, bán ra 172,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết mua vào 168,7 triệu đồng/lượng, bán ra 171,7 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được mua vào 169,5 triệu đồng/lượng, bán ra 172,5 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên trước, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sáng nay 24/1/2026, giá vàng trong nước bật tăng mạnh. Vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt lên 170,2 - 172,2 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu so với phiên trước. Vàng nhẫn tăng mạnh hơn, tăng 2,9 - 3,5 triệu đồng/lượng, giá bán phổ biến 170,8 - 172,5 triệu.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới  - Ảnh 2
Vàng tiếp tục lao lên đỉnh cao mới khi nhu cầu trú ẩn vốn chưa dừng lại. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 24/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.985 USD/ounce, tăng 85 USD so với vùng đáy trong phiên 4.900 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh khi nhu cầu trú ẩn an toàn vốn liên tục diễn ra trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật lạc quan mạnh mẽ.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu dự kiến sẽ bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Trump rút lại lời đe dọa về việc áp thuế quan các nước châu Âu.

Các quan chức Mỹ và Ukraine đã đạt được tiến triển đáng kể về kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine kéo dài gần bốn năm.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định các thông tin tích cực này vẫn không hạn chế được dòng tiền chảy vào thị trường vàng. Bởi lẽ, giới đầu tư luôn kỳ vọng giá vàng còn đi lên khi sức mua của các ngân hàng trung ương chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trên các thị trường tài chính khác, giá dầu thô tăng cao và giao dịch quanh mức 60,5 USD/thùng, chỉ số đô la Mỹ gần như ổn định và lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,24%. Các yếu tố này cũng đã tác động mạnh đến xu hướng giá vàng hôm nay.

