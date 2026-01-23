Giá vàng hôm nay, ngày 23/1/2026: Giá vàng tăng 4 triệu đồng, lập kỷ lục mới trên 173 triệu đồng

Hôm nay, ngày 23/1/2026 giá vàng tăng mạnh bất chấp căng thẳng quan hệ thương mại Mỹ - châu Âu có phần lắng dịu. Vàng SJC lập kỷ lục mới trên 173 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 23/1, giá vàng trong nước tăng vùn vụt theo đà đi lên của thế giới. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 171,3 triệu đồng/lượng và bán ra 173,3 triệu đồng - ghi nhận mức cao kỷ lục trong lịch sử của vàng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 4 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng 4,1 triệu đồng sau một đêm khi Công ty SJC mua vào 169,3 triệu đồng, bán ra 171,8 triệu đồng. Tại một số đơn vị khác đầu ngày chưa điều chỉnh giá vàng nhẫn. Nhưng thông thường, nhiều đơn vị như Bảo Tín Minh Châu thời gian gần đây đều bán ra vàng nhẫn bằng vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, tính đến 5 giờ sáng 23/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.936 USD/ounce, tăng 164 USD so với vùng đáy trong phiên đêm qua là 4.772 USD/ounce. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng đã tích lũy đà tăng ấn tượng, vượt qua các mốc cao trước đó và củng cố vị thế tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu, giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất định.

Tâm điểm của thị trường là tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng sẽ không áp thuế đối bổ sung với hàng hóa từ các quốc gia châu Âu. Ông Trump cho biết quyết định này xuất phát từ một thỏa thuận khung trong tương lai liên quan đến hòn đảo Greenland, sau các cuộc thảo luận với lãnh đạo NATO. Thông tin này giúp xoa dịu lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang, khiến thị trường tài chính thở phào và dòng tiền quay trở lại các kênh đầu tư rủi ro hơn, nhưng đồng thời vẫn hỗ trợ giá vàng khi đồng USD giảm giá rất mạnh. Trên thị trường ngoại hối, chỉ số đồng USD (DXY) giảm đáng kể, giao dịch dưới 98,3 điểm – mức thấp nhất trong vài ngày gần đây – tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,25%, song không đủ sức kìm hãm đà đi lên của giá vàng hôm nay. Dù căng thẳng thương mại Mỹ - châu Âu đã dịu bớt nhờ các tín hiệu thỏa hiệp từ Washington, giá vàng vẫn duy trì đà tăng nhờ đồng USD yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn dài hạn. Giới phân tích dự báo nếu không có biến cố mới, giá vàng có thể tiếp tục thử thách các mốc cao nhưng cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chính trị toàn cầu để đánh giá xu hướng bền vững.

