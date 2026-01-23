Giá vàng hôm nay, ngày 23/1/2026: Giá vàng tăng 4 triệu đồng, lập kỷ lục mới trên 173 triệu đồng

Đời sống 23/01/2026 09:59

Hôm nay, ngày 23/1/2026 giá vàng tăng mạnh bất chấp căng thẳng quan hệ thương mại Mỹ - châu Âu có phần lắng dịu. Vàng SJC lập kỷ lục mới trên 173 triệu đồng.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 23/1, giá vàng trong nước tăng vùn vụt theo đà đi lên của thế giới. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 171,3 triệu đồng/lượng và bán ra 173,3 triệu đồng - ghi nhận mức cao kỷ lục trong lịch sử của vàng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 4 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng 4,1 triệu đồng sau một đêm khi Công ty SJC mua vào 169,3 triệu đồng, bán ra 171,8 triệu đồng.

Tại một số đơn vị khác đầu ngày chưa điều chỉnh giá vàng nhẫn. Nhưng thông thường, nhiều đơn vị như Bảo Tín Minh Châu thời gian gần đây đều bán ra vàng nhẫn bằng vàng miếng SJC.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/1/2026: Giá vàng tăng 4 triệu đồng, lập kỷ lục mới trên 173 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, tính đến 5 giờ sáng 23/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.936 USD/ounce, tăng 164 USD so với vùng đáy trong phiên đêm qua là 4.772 USD/ounce.

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng đã tích lũy đà tăng ấn tượng, vượt qua các mốc cao trước đó và củng cố vị thế tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu, giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất định.

Tâm điểm của thị trường là tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng sẽ không áp thuế đối bổ sung với hàng hóa từ các quốc gia châu Âu.

Ông Trump cho biết quyết định này xuất phát từ một thỏa thuận khung trong tương lai liên quan đến hòn đảo Greenland, sau các cuộc thảo luận với lãnh đạo NATO.

Thông tin này giúp xoa dịu lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang, khiến thị trường tài chính thở phào và dòng tiền quay trở lại các kênh đầu tư rủi ro hơn, nhưng đồng thời vẫn hỗ trợ giá vàng khi đồng USD giảm giá rất mạnh.

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số đồng USD (DXY) giảm đáng kể, giao dịch dưới 98,3 điểm – mức thấp nhất trong vài ngày gần đây – tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,25%, song không đủ sức kìm hãm đà đi lên của giá vàng hôm nay.

Dù căng thẳng thương mại Mỹ - châu Âu đã dịu bớt nhờ các tín hiệu thỏa hiệp từ Washington, giá vàng vẫn duy trì đà tăng nhờ đồng USD yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn dài hạn.

Giới phân tích dự báo nếu không có biến cố mới, giá vàng có thể tiếp tục thử thách các mốc cao nhưng cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chính trị toàn cầu để đánh giá xu hướng bền vững.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/1/2026: Vàng giảm gần 2 triệu đồng sau một đêm nhưng vẫn trên 167 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/1/2026: Vàng giảm gần 2 triệu đồng sau một đêm nhưng vẫn trên 167 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 22/1/2026 giá vàng thế giới biến động mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 23/1/2026

3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 23/1/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trẻ tiếp xúc màn hình trong 2 năm đầu đời liên quan đến nguy cơ tự kỷ

Trẻ tiếp xúc màn hình trong 2 năm đầu đời liên quan đến nguy cơ tự kỷ

Chăm sóc con 1 giờ 25 phút trước
Full bộ ảnh cưới như cổ tích của Á hậu Phương Nhi - Minh Hoàng

Full bộ ảnh cưới như cổ tích của Á hậu Phương Nhi - Minh Hoàng

Sao Việt 1 giờ 26 phút trước
Đinh Tiến Dũng tiết lộ kịch bản chương trình thay thế Táo quân 2026

Đinh Tiến Dũng tiết lộ kịch bản chương trình thay thế Táo quân 2026

Hậu trường 2 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/1/2025, gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/1/2025, gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
HH Thanh Thủy chuộng khoe chân dài, eo thon ở phong cách đời thường

HH Thanh Thủy chuộng khoe chân dài, eo thon ở phong cách đời thường

Hậu trường 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch

Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch

Dinh dưỡng 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết lộ kết quả nồng độ cồn tài xế xe tải vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Tiết lộ kết quả nồng độ cồn tài xế xe tải vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Loạt cơ sở nha khoa bị phạt nặng và đình chỉ hoạt động ở TP.HCM

Loạt cơ sở nha khoa bị phạt nặng và đình chỉ hoạt động ở TP.HCM

NÓNG: Phát hiện chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

NÓNG: Phát hiện chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

Danh tính người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện máy

Danh tính người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện máy

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột