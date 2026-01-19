Hôm nay, ngày 19/1/2026 giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Đặc biệt, vàng SJC trong nước xác lập đỉnh mới 165 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 2,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 163 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng lên 163 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua thêm 2 triệu đồng, lên 162 triệu đồng; bán ra tăng thêm 2,2 triệu đồng, lên 165 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục từ trước đến nay. So với cuối năm 2025, vàng miếng SJC đã tăng hơn 12 triệu đồng mỗi lượng, tương đương gần 8%.

Vàng nhẫn cũng tăng mạnh từ 1,8 - 2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào lên 159,7 triệu đồng, bán ra 162,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 159,8 triệu đồng, bán ra 162,8 triệu đồng…

Giá vàng SJC xác lập đỉnh mới 165 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin báo Người Lao Động, trước những diễn biến mới trên thế giới những ngày cuối tuần qua, giá vàng quốc tế ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới 19/1 đã tăng vọt gần 100 USD mỗi ounce lên 4.690 USD/ounce, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Đến 8 giờ ngày 19/1, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tạm thời thu hẹp đà tăng còn khoảng 80 USD, còn khoảng 4.675 USD/ounce.

Không chỉ giá vàng mà bạc thế giới cũng tăng mạnh hơn 3,6% khi mở cửa tuần giao dịch mới lên gần 94 USD/ounce, mốc cao kỷ lục của kim loại này.

Đáng chú ý, kim loại quý tăng mạnh dù đồng USD vẫn duy trì ở mức cao. Chỉ số đồng USD (DXY Index) sáng nay cũng tiếp tục đứng trên mốc 99 điểm, mốc cao nhất trong nhiều tuần qua.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên Hôm nay, ngày 18/1/2026 giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-1912026-vang-sjc-tang-manh-xac-lap-inh-moi-165-trieu-ongluong-751174.html