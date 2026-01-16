Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Hôm nay, ngày 16/1/2026, giá vàng thế giới biến động khó lường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở một số nơi trên thế giới tạm thời hạ nhiệt. Trong khi đó, vàng trong nước đứng yên nhưng người mua đã lỗ nặng chỉ sau 2 ngày mua vào.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (16/1), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên chiều mua vào 160,8 triệu đồng, bán ra 162,8 triệu đồng. Như vậy, so với giá kỷ lục vào cuối ngày 14.1 khi SJC bán ra 163,5 triệu đồng/lượng, chỉ sau 2 ngày người mua vàng miếng đã lỗ 2,7 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC tiếp tục mua vào 157,2 triệu đồng, bán ra 159,7 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giữ nguyên chiều mua vào 158 triệu đồng, bán ra 161 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 159,8 triệu đồng và bán ra 162,8 triệu đồng... Do chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng nên người mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu sau 2 ngày đã bị lỗ 3,7 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đứng im. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có lúc lao dốc xuống dưới ngưỡng 4.600 USD/ounce, thậm chí chạm mức thấp khoảng 4.585 USD/ounce, do đồng USD phục hồi và chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh. Dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu khiến vàng tạm thời mất sức hút, trong bối cảnh lo ngại rủi ro giảm nhẹ.

Cụ thể, thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell – dù đang có cuộc điều tra liên quan đến lời khai của ông về dự án cải tạo trụ sở FED - đã giúp xoa dịu phần nào lo ngại về sự can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ.

Đồng thời, ông Donald Trump cũng cho biết không hành động quân sự ngay đối với Iran giữa lúc bất ổn dân sự (các cuộc biểu tình lớn) đang diễn ra tại quốc gia này.

Tuy nhiên, khi chạm vùng giá thấp, lực mua bắt đáy từ các nhà đầu cơ giá lên xuất hiện mạnh mẽ. Họ nhanh chóng đẩy giá vàng bật tăng trở lại.

Đến khoảng 6 giờ sáng 16/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã phục hồi lên mức khoảng 4.615 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD so với mức đáy đêm qua.

