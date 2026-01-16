Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Đời sống 16/01/2026 09:02

Hôm nay, ngày 16/1/2026, giá vàng thế giới biến động khó lường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở một số nơi trên thế giới tạm thời hạ nhiệt. Trong khi đó, vàng trong nước đứng yên nhưng người mua đã lỗ nặng chỉ sau 2 ngày mua vào.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (16/1), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên chiều mua vào 160,8 triệu đồng, bán ra 162,8 triệu đồng. Như vậy, so với giá kỷ lục vào cuối ngày 14.1 khi SJC bán ra 163,5 triệu đồng/lượng, chỉ sau 2 ngày người mua vàng miếng đã lỗ 2,7 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC tiếp tục mua vào 157,2 triệu đồng, bán ra 159,7 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giữ nguyên chiều mua vào 158 triệu đồng, bán ra 161 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 159,8 triệu đồng và bán ra 162,8 triệu đồng... Do chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng nên người mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu sau 2 ngày đã bị lỗ 3,7 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước đứng im. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có lúc lao dốc xuống dưới ngưỡng 4.600 USD/ounce, thậm chí chạm mức thấp khoảng 4.585 USD/ounce, do đồng USD phục hồi và chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh. Dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu khiến vàng tạm thời mất sức hút, trong bối cảnh lo ngại rủi ro giảm nhẹ.

Cụ thể, thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell – dù đang có cuộc điều tra liên quan đến lời khai của ông về dự án cải tạo trụ sở FED - đã giúp xoa dịu phần nào lo ngại về sự can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ.

Đồng thời, ông Donald Trump cũng cho biết không hành động quân sự ngay đối với Iran giữa lúc bất ổn dân sự (các cuộc biểu tình lớn) đang diễn ra tại quốc gia này.

Tuy nhiên, khi chạm vùng giá thấp, lực mua bắt đáy từ các nhà đầu cơ giá lên xuất hiện mạnh mẽ. Họ nhanh chóng đẩy giá vàng bật tăng trở lại.

Đến khoảng 6 giờ sáng 16/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã phục hồi lên mức khoảng 4.615 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD so với mức đáy đêm qua.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/1/2026: Vàng SJC vẫn giữ ở mức 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/1/2026: Vàng SJC vẫn giữ ở mức 163,5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 15/1/2026, giá vàng thế giới quay đầu tăng lại do tâm lý né tránh rủi ro vẫn duy trì ở mức cao, nhu cầu trú ẩn vốn tăng cao. Trong khi đó, vàng SJC trong nước bán ra đang duy trì mức 163,5 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/1/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, của cải chất đống, tích vàng đầy chum, bạc phủ đầy nhà, tiền phủ khắp sân

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/1/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, của cải chất đống, tích vàng đầy chum, bạc phủ đầy nhà, tiền phủ khắp sân

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Đời sống 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp sung sướng hết phần thiên hạ, thăng hoa rực rỡ, xòe tay hứng tiền khủng về két, sống trong giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp sung sướng hết phần thiên hạ, thăng hoa rực rỡ, xòe tay hứng tiền khủng về két, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 17/1 đến ngày 20/1/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 17/1 đến ngày 20/1/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch

Dinh dưỡng 38 phút trước
Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Bé trai 13 tuổi xuất huyết não sau 20 phút ngâm bồn nước nóng

Bé trai 13 tuổi xuất huyết não sau 20 phút ngâm bồn nước nóng

Thế giới 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Sau hôm nay, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung cư 5 tầng ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, giải cứu 2 người bị mắc kẹt

Chung cư 5 tầng ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, giải cứu 2 người bị mắc kẹt

NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

Đã 2 năm nhưng vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh vẫn chưa bắt được thủ phạm

Đã 2 năm nhưng vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh vẫn chưa bắt được thủ phạm

Danh tính đối tượng đốt nhà trọ ở Hà Nội, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm

Danh tính đối tượng đốt nhà trọ ở Hà Nội, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm