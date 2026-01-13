Giá vàng hôm nay, ngày 13/1/2026: Thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm nhẹ 162 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 13/1/2026, giá vàng Thế giới bật tăng trong bối cảnh bất ổn tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức cao, mua vào 160 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. ACB giảm giá mua vào 300.000 đồng, xuống 161 triệu đồng, bán ra giảm 500.000 đồng, còn 162 triệu đồng… Đối với vàng nhẫn 4 số 9, Công ty Phú Quý tăng 300.000 đồng, mua vào lên 157,3 triệu đồng, bán ra 160,3 triệu đồng. Công ty SJC giữ nguyên giá mua vàng nhẫn ở mức 156,5 triệu đồng, bán ra 159,1 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 156 triệu đồng, bán ra 159 triệu đồng...

Giá vàng trong nước giảm nhẹ nhưng vẫn ở đỉnh cao. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm qua, giá vàng trên thị trường quốc tế đã lập đỉnh cao mới ở mức 4.631 USD/ounce. Đến 6 giờ ngày 13/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức 4.599 USD/ounce, tăng 91 USD so với mức thấp nhất trong phiên là 4.508 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng, chủ yếu do bất ổn tại FED. Chủ tịch FED – ông Jerome Powell đang bị Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra liên quan đến việc cải tạo trụ sở FED và lời khai trước Quốc hội. Ông Powell công khai mô tả cuộc điều tra là hành vi quấy rối từ chính quyền Trump, vì ông từ chối đáp ứng áp lực giảm lãi suất mạnh mẽ từ Tổng thống.

"Sự leo thang chưa từng có trong cuộc chiến giữa Tổng thống Donald Trump và FED – một cơ quan độc lập mà ông đã nhiều lần chỉ trích vì không cắt giảm mạnh lãi suất chủ chốt" – hãng tin AP bình luận.

Bất ổn này đã thể hiện rõ trên thị trường tiền tệ, khi chỉ số đô la Mỹ giảm 0,25% xuống còn 98,82 điểm, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong ba tuần. Điều này tạo động lực đẩy giá vàng hôm nay đi lên.

Trong khi đó, tình hình biểu tình tại Iran đang nóng lên. Chính phủ Iran đưa ra cảnh báo đối với cả Mỹ và Israel về việc can thiệp.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/1/2026: Vừa mở cửa đã tăng nhanh, vàng miếng SJC 162,5 triệu đồng/lượng Hôm nay, ngày 12/1/2026, giá vàng thế giới lập đỉnh mới khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới đã vượt xa mốc 4.550 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 162,5 triệu đồng mỗi lượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-1312026-the-gioi-tiep-a-tang-trong-nuoc-giam-nhe-162-trieu-ongluong-750732.html