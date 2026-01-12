Giá vàng hôm nay, ngày 12/1/2026: Vừa mở cửa đã tăng nhanh, vàng miếng SJC 162,5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 12/1/2026, giá vàng thế giới lập đỉnh mới khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới đã vượt xa mốc 4.550 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 162,5 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mạnh giá vàng miếng SJC thêm 2,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 160 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng 2,2 triệu đồng, lên 161 triệu đồng, trong khi giá bán tăng 2,7 triệu đồng, lên 162,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng mỗi lượng vàng miếng lên 1,9 triệu đồng chiều mua vào, lên 160,5 triệu đồng, bán ra tăng 2,2 triệu đồng, lên 162 triệu đồng...

Vàng nhẫn tăng giá 2 - 2,3 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 156,5 triệu đồng, bán ra 159,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 157 triệu đồng, bán ra 160 triệu đồng…

Giá vàng trong nước vượt mức 162 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30 ngày 12/1, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.560 USD/ounce, tăng hơn 50 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Đà tăng của giá vàng chưa dừng lại, sau khi đã đi lên khoảng 180 USD/ounce trong tuần trước. Không chỉ vàng, giá bạc và các kim loại khác cũng cùng xu hướng được giao dịch ở mức cao hơn khi thu hút dòng tiền của cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.

Trong dự báo mới nhất về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều cho rằng kim loại quý sẽ còn tăng tiếp. Giá vàng tăng trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại những căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ theo hướng tiếp tục nới lỏng.

Nếu tính từ đầu năm 2026 tới nay, mỗi ounce vàng đã cao hơn khoảng 250 USD/ounce, sau khi tăng hơn 60% trong năm ngoái. Năm 2025, mốc cao nhất của giá vàng được ghi nhận ở mức 4.550 USD/ounce lập vào ngày 26/12.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua Hôm nay, ngày 11/1/2025 giá vàng trong nước đi lên mạnh mẽ theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng nhảy vọt lên tới 4.510 USD/ounce.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-1212026-vua-mo-cua-a-tang-nhanh-vang-mieng-sjc-1625-trieu-ongluong-750646.html