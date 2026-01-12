Giá vàng hôm nay, ngày 12/1/2026: Vừa mở cửa đã tăng nhanh, vàng miếng SJC 162,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 12/01/2026 09:22

Hôm nay, ngày 12/1/2026, giá vàng thế giới lập đỉnh mới khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới đã vượt xa mốc 4.550 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 162,5 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mạnh giá vàng miếng SJC thêm 2,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 160 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng 2,2 triệu đồng, lên 161 triệu đồng, trong khi giá bán tăng 2,7 triệu đồng, lên 162,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng mỗi lượng vàng miếng lên 1,9 triệu đồng chiều mua vào, lên 160,5 triệu đồng, bán ra tăng 2,2 triệu đồng, lên 162 triệu đồng...

Vàng nhẫn tăng giá 2 - 2,3 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 156,5 triệu đồng, bán ra 159,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 157 triệu đồng, bán ra 160 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 12/1/2026: Vừa mở cửa đã tăng nhanh, vàng miếng SJC 162,5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước vượt mức 162 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30 ngày 12/1, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.560 USD/ounce, tăng hơn 50 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Đà tăng của giá vàng chưa dừng lại, sau khi đã đi lên khoảng 180 USD/ounce trong tuần trước. Không chỉ vàng, giá bạc và các kim loại khác cũng cùng xu hướng được giao dịch ở mức cao hơn khi thu hút dòng tiền của cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.

Trong dự báo mới nhất về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều cho rằng kim loại quý sẽ còn tăng tiếp. Giá vàng tăng trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại những căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ theo hướng tiếp tục nới lỏng.

Nếu tính từ đầu năm 2026 tới nay, mỗi ounce vàng đã cao hơn khoảng 250 USD/ounce, sau khi tăng hơn 60% trong năm ngoái. Năm 2025, mốc cao nhất của giá vàng được ghi nhận ở mức 4.550 USD/ounce lập vào ngày 26/12.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Hôm nay, ngày 11/1/2025 giá vàng trong nước đi lên mạnh mẽ theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng nhảy vọt lên tới 4.510 USD/ounce.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng SJC giá vàng tăng

TIN MỚI NHẤT

Việt Hương và Hoài Linh rạn nứt sau nhiều năm thân thiết: Người trong cuộc lên tiếng?

Việt Hương và Hoài Linh rạn nứt sau nhiều năm thân thiết: Người trong cuộc lên tiếng?

Hậu trường 17 phút trước
9 tháng chăm sóc giúp việc như bà hoàng, để rồi ngày vượt cạn tôi phát hiện một âm mưu phía sau

9 tháng chăm sóc giúp việc như bà hoàng, để rồi ngày vượt cạn tôi phát hiện một âm mưu phía sau

Tâm sự 22 phút trước
NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

Đời sống 23 phút trước
Bị ép rửa 10 mâm bát một mình, dâu trẻ đập tan tành rồi nói đúng 1 câu khiến mẹ chồng đang định la mắng bỗng tịt hẳn

Bị ép rửa 10 mâm bát một mình, dâu trẻ đập tan tành rồi nói đúng 1 câu khiến mẹ chồng đang định la mắng bỗng tịt hẳn

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Vận may liên tiếp từ ngày 13/1 đến ngày 15/1/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Vận may liên tiếp từ ngày 13/1 đến ngày 15/1/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Điểm danh 4 món canh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả trong bữa tối

Điểm danh 4 món canh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả trong bữa tối

Món ngon mỗi ngày 34 phút trước
Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Đời sống 34 phút trước
Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh vướng ồn ào ngay trước khi phim lên sóng, liệu có ảnh hưởng đến phim?

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng, mọi sự hanh thông

Thứ 2, 3, 4 (12/1 - 14/1), 3 con giáp ngồi trên đống tiền, của nả chất đầy tay, tình duyên rực rỡ ít ai sánh bằng, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/1/2026, 3 con giáp mở cửa đón QUÝ NHÂN, hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/1/2026, 3 con giáp mở cửa đón QUÝ NHÂN, hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Hải Phòng khẳng định pate Cột Đèn truyền thống không liên quan Halong Canfoco

NÓNG: Hải Phòng khẳng định pate Cột Đèn truyền thống không liên quan Halong Canfoco

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Nha Trang: Kịp thời cứu du khách bị sóng lớn cuốn ra xa ngoài biển

Nha Trang: Kịp thời cứu du khách bị sóng lớn cuốn ra xa ngoài biển

Nghẹt thở giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy tiệm giặt ủi ở Đồng Nai

Nghẹt thở giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy tiệm giặt ủi ở Đồng Nai

Ô tô tông liên tiếp nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ, nhiều người nhập viện cấp cứu

Ô tô tông liên tiếp nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ, nhiều người nhập viện cấp cứu