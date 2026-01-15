Giá vàng hôm nay, ngày 15/1/2026: Vàng SJC vẫn giữ ở mức 163,5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 15/1/2026, giá vàng thế giới quay đầu tăng lại do tâm lý né tránh rủi ro vẫn duy trì ở mức cao, nhu cầu trú ẩn vốn tăng cao. Trong khi đó, vàng SJC trong nước bán ra đang duy trì mức 163,5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sau khi lập kỷ lục vào cuối ngày hôm qua với giá bán ra 163,5 triệu đồng/lượng, sáng nay (15.1), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 700.000 đồng, mua vào 160,8 triệu đồng, bán ra xuống 162,8 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 700.000 đồng mỗi lượng khi Công ty SJC mua vào xuống 157,2 triệu đồng, bán ra 159,7 triệu đồng. Tuy nhiên, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên chiều mua vào 158 triệu đồng, bán ra 161 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 160,5 triệu đồng và bán ra 163,5 triệu đồng...

Giá vàng SJC neo ở mức cao. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 15/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế chạm mức 4.628 USD/ounce, tăng 33 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.585 USD/ounce.

Khoảng 6 giờ ngày 15/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế chạm mức 4.628 USD/ounce, tăng khoảng 33 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.585USD/ounce. Đà tăng này phản ánh tâm lý né tránh rủi ro vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt khi các căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang.

Giá vàng hôm nay được hỗ trợ mạnh mẽ từ lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra liên quan đến lời khai của Chủ tịch Jerome Powell trước Quốc hội hồi tháng 6-2025.

Đồng thời, các điểm nóng toàn cầu, bao gồm tình hình bất ổn dân sự tại Iran, tiếp tục thúc đẩy dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn như vàng.

Trên thị trường tài chính quốc tế, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, hỗ trợ thêm cho giá vàng. Giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 61-62 USD/thùng, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,15-4,18% cũng tác động nhất định đến thị trường vàng.

