Giá vàng hôm nay, ngày 14/1/2026: Thế giới đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC tiến sát 163 triệu đồng/lượng

Đời sống 14/01/2026 09:08

Hôm nay ngày 14/1/2026 giá vàng thế giới đã đảo chiều lao dốc mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời. Trong khi đó, vàng SJC trong nước tiến sát 163 triệu đồng/lượng.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 900.000 đồng mỗi lượng, lên 160,9 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 162,9 triệu đồng. ACB cũng tăng 900.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 161,9 triệu đồng, bán ra 162,9 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng 800.000 đồng, lên 161,5 triệu đồng, bán ra tăng 900.000 đồng, lên 162,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua lên 160,4 triệu đồng, bán ra 162,9 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng thêm 900.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 157,4 triệu đồng, bán ra 160 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 158,2 triệu đồng, bán ra 161,2 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 14/1/2026: Thế giới đảo chiều giảm mạnh, vàng SJC tiến sát 163 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tiến sát 163 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm 13 rạng sáng 14/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Comex đã chạm mức cao kỷ lục mới 4.635 USD/ounce trước khi giảm mạnh khoảng 48 USD. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 4.587 USD/ounce.

Sự điều chỉnh này phần nào phản ánh tâm lý chốt lời sau đợt tăng giá ấn tượng gần đây, khi vàng đã vượt mốc 4.600 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao từ các rủi ro địa chính trị và bất ổn chính sách tại Mỹ. Tuy nhiên, đà giảm được kìm hãm nhờ các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12-2025 của Mỹ công bố ngày 13/1 cho thấy lạm phát hàng năm duy trì ở mức 2,7%, không thay đổi so với tháng trước và bằng dự báo của giới phân tích.

Dữ liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ổn định trong cuộc họp cuối tháng 1, dù thị trường vẫn đặt cược vào hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Lạm phát "mềm" hơn giúp giảm bớt lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt, từ đó hạn chế đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho giá vàng hôm nay.

