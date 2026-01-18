Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Hôm nay, ngày 18/1/2026 giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Theo báo Thanh Niên, sáng 18/1, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua 160,8 triệu đồng/lượng, bán ra 162,8 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Do chênh lệch giá mua bán vàng miếng là 2 triệu đồng nên người mua sau một tuần chỉ lời 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với mức kỷ lục vàng miếng đạt được trong giữa tuần là 163,5 triệu đồng/lượng thì người mua vàng miếng đã lỗ 2,7 triệu đồng nếu bán ra. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng nhảy vọt khi mua vào lên 157,2 triệu đồng, bán ra 159,7 triệu đồng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng. Riêng tại công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tăng 3,3 triệu đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 159,8 triệu đồng, bán ra 162,8 triệu đồng. Điều này khiến người mua chỉ còn lãi 300.000 đồng do chênh lệch giá mua và bán vẫn ở mức 3 triệu đồng. Thậm chí, nếu so với mức cao nhất trong tuần là 163,5 triệu đồng như vàng miếng thì người mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đến nay bán ra lại bị lỗ 3,7 triệu đồng một lượng.

Giá vàng trong nước duy trì ở vùng đỉnh lịch sử. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, giá vàng trong nước đi lên mạnh mẽ theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng đóng cửa ở mức 4.596 USD/ounce, tăng tổng cộng 85 USD/ounce so với tuần trước. Đây là tuần tăng mạnh thứ 2 liên tiếp kim loại quý trên sàn quốc tế. Mốc cao nhất của giá vàng tuần qua lên tới 4.640 USD/ounce lập vào ngày 14-1. Tuy nhiên, sức ép chốt lời từ thị trường khiến giá vàng không giữ được mốc cao và rớt khỏi mốc 4.600 USD/ounce.

Dù giá vàng đang ở vùng đỉnh, khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco cho thấy, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng sẽ tăng tiếp. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có 50% cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 25% dự báo giá vàng giảm và 6% còn lại nhận định giá đi ngang. Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 268 nhà đầu tư trả lời với kết quả lạc quan khi tới 78% nhà đầu tư nói giá vàng tăng tiếp, chỉ 11% cho rằng giá vàng giảm và 11% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang. Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco cho biết giá vàng và bạc đã có một tuần giao dịch tích cực, khi cả hai kim loại đều đạt mức cao kỷ lục mới. Hiện tại, thị trường đang bước vào kỳ nghỉ cuối tuần ba ngày ở Mỹ, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn đang thu về lợi nhuận. Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo những nhà đầu tư mua vàng kỳ hạn tháng 2-2026 là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 4.750 USD/ounce.

