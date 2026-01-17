Giá vàng hôm nay, ngày 17/1/2026: Thế giới sụt giảm sâu, trong nước neo sát 163 triệu đồng mỗi lượng

Hôm nay, ngày 17/1/2026, giá vàng thế giời lao dốc mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư bán chốt lời sau chuỗi phiên tăng nóng. Trong khi đó, giá SJC trong nước vẫn neo sát 163 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 17/1, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục đứng yên khi được mua vào 160,8 triệu đồng, bán ra 162,8 triệu đồng. Vàng miếng đã duy trì mức giá gần 163 triệu đồng mỗi lượng trong suốt hai ngày qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 đứng yên khi Công ty SJC tiếp tục mua vào 157,2 triệu đồng, bán ra 159,7 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng niêm yết chiều mua vào 158 triệu đồng, bán ra 161 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 159,8 triệu đồng và bán ra 162,8 triệu đồng... Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại nhiều công ty vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng và đây là khoản lỗ đầu tiên cho người mua vào.

Giá vàng trong nước neo ở mức 163 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 17/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.596 USD/ounce, giảm mạnh 24 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.620 USD/ounce nhưng lại phục hồi đáng kể so mức 4.542 USD/ounce trong phiên.

Giá hôm nay sụt giảm khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra chốt lời sau chuỗi phiên tăng mạnh. Đồng USD giảm giá rất mạnh do dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần thấp hơn nhiều so với dự báo, cho thấy thị trường lao động đang phục hồi mạnh mẽ.

Một số quan chức Fed cũng nhấn mạnh các dấu hiệu ổn định của thị trường lao động và cảnh báo về nguy cơ lạm phát tiềm tàng. Họ cho rằng lãi suất của Mỹ nên được duy trì ở mức đủ cao để tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế, giúp lạm phát giảm thêm nữa.

Thông tin này có thể khiến giới đầu cơ suy đoán rằng đồng USD trong vài ngày tới sẽ còn giảm giá mạnh hơn, có lợi cho thị trường vàng.Thế nhưng, do những ngày gần đây giá vàng tăng quá nhiều nên nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ bán bán ra. Giá vàng hôm nay sụt giảm là điều tất yếu.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng Hôm nay, ngày 16/1/2026, giá vàng thế giới biến động khó lường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở một số nơi trên thế giới tạm thời hạ nhiệt. Trong khi đó, vàng trong nước đứng yên nhưng người mua đã lỗ nặng chỉ sau 2 ngày mua vào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-1712026-the-gioi-sut-giam-sau-trong-nuoc-neo-sat-163-trieu-ong-moi-luong-751066.html