Giá vàng hôm nay, ngày 22/1/2026: Vàng giảm gần 2 triệu đồng sau một đêm nhưng vẫn trên 167 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 22/1/2026 giá vàng thế giới biến động mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland.

Theo báo Thanh Niên, sáng nay (22/1), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 166,7 triệu đồng/lượng, bán ra 168,7 triệu đồng, giảm 1,8 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, vàng nhẫn giảm ít hơn vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 giảm 1,3 triệu đồng khi Công ty SJC mua vào xuống 164,6 triệu đồng và bán ra 167,1 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn ở mức 165 triệu đồng, bán ra 168 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với hôm qua; Tập đoàn Doji giảm 1 triệu đồng khi mua vàng nhẫn còn 166 triệu đồng, bán ra 169 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tiếp tục được các công ty giữ ở mức 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng SJC giảm nhẹ sau một đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, đêm qua, giá vàng thế giới có lúc lập đỉnh cao mới 4.884 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn duy trì cao, giữa lúc tâm lý né tránh rủi ro toàn cầu gia tăng.

Tuy nhiên, sau tuyên bố của Tổng thống Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos rằng ông sẽ không sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland, giá vàng hôm nay đã lao xuống. Đến 6 giờ sáng 22-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.817 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định thông tin từ ông Trump - người từng nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland và thậm chí không loại trừ các biện pháp mạnh - đã làm dịu bớt lo ngại về căng thẳng địa chính trị leo thang. Tuyên bố này giúp giảm áp lực rủi ro trên thị trường tài chính, khiến dòng tiền đổ vào vàng như tài sản trú ẩn an toàn tạm thời chững lại.

Nhiều nhà đầu tư và giới đầu cơ nhanh chóng chốt lời, đẩy mạnh bán ra, dẫn đến đợt điều chỉnh giảm sâu hàng chục USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-2212026-vang-giam-gan-2-trieu-ong-sau-mot-em-nhung-van-tren-167-trieu-ongluong-751416.html