Giá vàng hôm nay, ngày 22/1/2026: Vàng giảm gần 2 triệu đồng sau một đêm nhưng vẫn trên 167 triệu đồng/lượng

Đời sống 22/01/2026 09:01

Hôm nay, ngày 22/1/2026 giá vàng thế giới biến động mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland.

Theo báo Thanh Niên, sáng nay (22/1), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 166,7 triệu đồng/lượng, bán ra 168,7 triệu đồng, giảm 1,8 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, vàng nhẫn giảm ít hơn vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 giảm 1,3 triệu đồng khi Công ty SJC mua vào xuống 164,6 triệu đồng và bán ra 167,1 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn ở mức 165 triệu đồng, bán ra 168 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với hôm qua; Tập đoàn Doji giảm 1 triệu đồng khi mua vàng nhẫn còn 166 triệu đồng, bán ra 169 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tiếp tục được các công ty giữ ở mức 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/1/2026: Vàng giảm gần 2 triệu đồng sau một đêm nhưng vẫn trên 167 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC giảm nhẹ sau một đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, đêm qua, giá vàng thế giới có lúc lập đỉnh cao mới 4.884 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn duy trì cao, giữa lúc tâm lý né tránh rủi ro toàn cầu gia tăng.

Tuy nhiên, sau tuyên bố của Tổng thống Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos rằng ông sẽ không sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland, giá vàng hôm nay đã lao xuống. Đến 6 giờ sáng 22-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.817 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định thông tin từ ông Trump - người từng nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland và thậm chí không loại trừ các biện pháp mạnh - đã làm dịu bớt lo ngại về căng thẳng địa chính trị leo thang. Tuyên bố này giúp giảm áp lực rủi ro trên thị trường tài chính, khiến dòng tiền đổ vào vàng như tài sản trú ẩn an toàn tạm thời chững lại.

Nhiều nhà đầu tư và giới đầu cơ nhanh chóng chốt lời, đẩy mạnh bán ra, dẫn đến đợt điều chỉnh giảm sâu hàng chục USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/1/2026: Thế giới tăng mạnh, SJC đứng ở mức cao 165 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/1/2026: Thế giới tăng mạnh, SJC đứng ở mức cao 165 triệu đồng

Hôm nay, ngày 20/1/2026 giá vàng thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị và thương mại ở một số nơi leo thang, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng SJC giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Cụ bà ở Hà Nội bị kẻ lừa đảo hack điện thoại, đến tận nhà lấy tiền mặt

Cụ bà ở Hà Nội bị kẻ lừa đảo hack điện thoại, đến tận nhà lấy tiền mặt

Đời sống 15 phút trước
Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Đời sống 20 phút trước
Quảng Ninh: Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả của nữ giám đốc 9X hoạt động trên mạng

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả của nữ giám đốc 9X hoạt động trên mạng

Đời sống 43 phút trước
3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân sau ngày 21/1/2026

3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân sau ngày 21/1/2026

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tết 2026: Rạng rỡ và cuốn hút cùng combo quà tặng tinh tế từ Saras Beauty

Tết 2026: Rạng rỡ và cuốn hút cùng combo quà tặng tinh tế từ Saras Beauty

Làm đẹp 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/1/2026: Vàng giảm gần 2 triệu đồng sau một đêm nhưng vẫn trên 167 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/1/2026: Vàng giảm gần 2 triệu đồng sau một đêm nhưng vẫn trên 167 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội

Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 22/1/2026, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 22/1/2026, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Sáu 23/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 23/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ảnh cưới của Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng 'gây bão' mạng xã hội

Ảnh cưới của Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng 'gây bão' mạng xã hội

Cụ bà ở Hà Nội bị kẻ lừa đảo hack điện thoại, đến tận nhà lấy tiền mặt

Cụ bà ở Hà Nội bị kẻ lừa đảo hack điện thoại, đến tận nhà lấy tiền mặt

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả của nữ giám đốc 9X hoạt động trên mạng

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả của nữ giám đốc 9X hoạt động trên mạng

Hốt hoảng ô tô chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu

Hốt hoảng ô tô chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu

Máy bay cất cánh bỏ quên hơn 30 người ở sân bay, hành khách bức xúc

Máy bay cất cánh bỏ quên hơn 30 người ở sân bay, hành khách bức xúc