Giá vàng hôm nay, ngày 20/1/2026: Thế giới tăng mạnh, SJC đứng ở mức cao 165 triệu đồng

Hôm nay, ngày 20/1/2026 giá vàng thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị và thương mại ở một số nơi leo thang, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn an toàn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC không thay đổi, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 163 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. ACB mua vào 163 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng... Tương tự, giá vàng nhẫn cũng đứng yên, Công ty SJC mua vào 160 triệu đồng, bán ra 162,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 160 triệu đồng, bán ra 163 triệu đồng…

Giá vàng SJC neo ở đỉnh cao, 165 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng 20/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.672 USD/ounce, tăng 77 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.595 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước những diễn biến bất ổn toàn cầu.

Ngòi nổ chính đẩy giá vàng hôm nay vọt lên là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuối tuần qua, ông đã đăng tải trên mạng xã hội, đe dọa áp thuế suất 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 8 quốc gia châu Âu (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh) từ ngày 1/2. Ông Donald Trump còn hăm he nâng thuế suất lên 25% từ ngày 1-6 nếu không đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ mua lại Greenland – lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch mà ông từ lâu đã coi là vấn đề an ninh quốc gia.

Ngay sau thông báo này, các lãnh đạo châu Âu đã phản ứng gay gắt. Nghị viện châu Âu nhanh chóng lên tiếng tạm dừng phê chuẩn các thỏa thuận thương mại cũ, đồng thời một số quốc gia kêu gọi biện pháp trả đũa.

Phản ứng dây chuyền này khiến thị trường chứng khoán châu Âu lao dốc mạnh nhất trong 2 tháng qua, trong khi đồng USD suy yếu. Những yếu tố này góp phần quan trọng hỗ trợ đà tăng của giá vàng hôm nay.

