TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

Đời sống 24/01/2026 15:00

Tai nạn xảy ra ngay vào giờ cao điểm sáng, ngoài ra gần khu vực này còn có công trình đang thi công khiến giao thông ùn ứ, kẹt xe di chuyển rất khó khăn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 24/1, Công an phường Tân Bình cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xe máy xảy ra tại mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh.Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 24/1, Công an phường Tân Bình cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xe máy xảy ra tại mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh.

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ cùng ngày, tại giao lộ mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh (phường Tân Bình) xảy ra tai nạn giữa hai xe máy khiến một người tử vong tại chỗ. 

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT có mặt điều tiết giao thông, giải quyết hiện trường.

Bước đầu, người tử vong được xác định là ông B.Q.L (50 tuổi, ở TP.HCM). Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe máy này.

Cũng trong ngày 24/1 trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cửa ngõ TP.HCM gần như tê liệt. Theo báo Dân Việt, khoảng 5h cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 50E - 336.xx lưu thông trên đường Lê Đức Anh, hướng từ vòng xoay An Lạc về cầu vượt An Sương. Khi còn cách cầu vượt Gò Mây (phường Bình Hưng Hòa) khoảng 200m, xe bất ngờ mất lái, tông trực diện vào dải phân cách cứng bằng bê tông.

Cú đâm mạnh khiến nhiều đoạn dải phân cách văng khỏi hàng, đầu xe tải hư hỏng nặng và lao hẳn sang làn đường hỗn hợp. May mắn sự cố không gây thương vong về người. Do xe tải nằm chắn gần hết mặt đường vào khung giờ công nhân, người lao động bắt đầu vào ca, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng đã xảy ra.

Hàng nghìn ô tô, xe container và xe máy xếp hàng dài nhiều km. Các tài xế phải nhích từng chút một trong thời tiết oi bức.

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông 3 ô tô tông nhau vừa xảy ra trên cao tốc qua Thanh Hóa khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương.

