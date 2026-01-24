Trong lúc lưu thông trên đường, người dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một người đàn ông nằm bất động ven đường, tử vong bên cạnh xe máy bị ngã.

Theo thông tin báo Lao Động, rạng sáng 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm vụ việc một người tử vong ven đường.

Vị trí xảy ra vụ việc trên đường Hồ Xuân Hương thuộc khu phố 14, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động ven đường, cạnh đó là xe máy mang biển số 86C2-010.54 bị ngã. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong, người và xe nằm sát vách tường của một khu du lịch.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo báo Tiền Phong, nhận tin báo, Công an phường Mũi Né nhanh chóng có mặt, phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra và xác minh. Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong. Danh tính người đàn ông được xác định là L.H.P. (SN 1998, trú khu phố Thiện An, phường Mũi Né).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

