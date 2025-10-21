9 ngày liên tiếp (21/10-29/10), 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng lộc trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, tuổi Thân khó gặp may mắn trong công việc. Lúc nào, bản mệnh cũng chịu thiệt thòi và nhún nhường với mọi người trong cơ quan. Bản mệnh dễ vướng phải thị phi do miệng lưỡi kẻ gian gây ra khiến bản thân lâm vào thế nguy hiểm.

Nhưng tuổi Thân lại gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Con giáp này có chuyện gì nên chia sẻ với người thân, vừa để giải tỏa áp lực, vừa học hỏi thêm từ những người xung quanh.

May mắn là vận tiền bạc vẫn tốt đẹp. Con giáp này có thu nhập ổn định, biết hài lòng với hiện tại và rộng lượng với bản thân. Trong chuyện tiền bạc, bản mệnh luôn tỉnh táo nên vẫn thu được một khoản cố định, đảm bảo tài chính ổn định.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là một trong những con giáp đón nhiều năng lượng tích cực trong tháng, vận trình khởi sắc, phát triển chậm nhưng chắc. Những khó khăn, trở ngại trước kia bước đầu được tháo gỡ nhờ sự kiên trì của bản mệnh. Trong công việc, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên trở nên hài hoà một cách bất ngờ. Nhờ đó, mọi việc tiến triển thuận lợi. Người làm việc liên quan đến đất đai, xây dựng, bất động sản càng gặp nhiều may mắn. Bản mệnh có khả năng chịu được áp lực cao để vượt qua mọi thử thách.

Vận trình công việc của người tuổi Sửu đi theo hướng tích cực, ổn định. Bản mệnh có thể phát huy tính cách trung thực, thận trọng của mình, không nóng vội hoặc thay đổi kế hoạch đột ngột.

Về mặt tài chính, tiền bạc có thể đến chậm hơn mong đợi nhưng tài lộc ổn định và bền vững. Tuổi Sửu củng cố nguồn thu nhập chính, có thể xem xét lại các khoản đầu tư, tập trung vào sự an toàn, không liều lĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cần có thời gian thay đổi vận trình công danh.

Ngày này tuổi Dậu buồn bã vì chuyện tình cảm không còn niềm vui, những tổn thương bên lề làm cho cả hai không còn hàn gắn lại.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu thành công vang dội, thời gian bạn biết sắp xếp chu đáo.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã quá tổn thương, những nỗi buồn bên lề khiến cả không còn hàn gắn lại được.

Tài lộc: Về mặt tài chính, cơ hội đã luôn mong muốn tài chính đạt được thành tựu mới.

Sức khoẻ: Buồn bã khi cơ thể yếu đi, làm việc mệt mỏi làm cho bạn không có thời gian thảnh thơi.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!