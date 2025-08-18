Ngoài Hoắc Kiến Hoa, tác phẩm trên còn thu hút nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Huỳnh Tông Trạch, Hám Thanh Tử, Chu Đại Dũng, Đinh Tử Lãng, Mẫn Chính, Tề Thần Quân, Lương Gia Thành, Kiều Hạo, Dương Tĩnh Kỳ, Vương Húc Đông, Lâm Sâm.

Theo công bố của nền tảng Tencent Video, phim ngắn đầu tiên của Hoắc Kiến Hoa sẽ phát sóng vào ngày 21.8. Dự án mang tên “Bác ức” thuộc thể loại trinh thám, chống ma túy với 24 tập, nhưng mỗi tập chỉ dài 19 phút.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, trong “Bác ức”, Hoa Kiến Hoa có tạo hình bụi bặm, mạnh mẽ. Anh là một chiến thần xông pha hết mình trong mọi tình huống, nỗ lực vì công việc dù người đầy vết thương. Vì thế, công chúng đang rất mong chờ hình tượng mới của Hoắc Kiến Hoa - một cảnh sát Hàn Húc gai góc, ra tay như vũ bão để càn quét các ổ tội phạm chất cấm.

Phim Bác ức lấy bối cảnh giả tưởng, xoay quanh vụ án một cảnh sát phòng chống ma túy bị sát hại. Từ đó, câu chuyện mở ra hành trình điều tra nhiều cú twist, khắc họa sự giằng xé thiện - ác trong nội tâm nhân vật.

Dù vậy, phần tóm tắt và trailer được đánh giá thiếu điểm nhấn, dễ sa vào công thức quen thuộc. Việc chọn bối cảnh giả tưởng càng làm dấy lên lo ngại một phim hình sự ma túy vốn cần sự chân thực, nay có nguy cơ trở thành tác phẩm nặng tính thương mại.

Đội ngũ biên kịch đều là cây bút trẻ, chưa có dấu ấn, trong khi đạo diễn Bành Phát nhiều năm qua gây thất vọng với các dự án bị chấm điểm lẹt đẹt trên Douban. Điều này khiến Bác ức trở thành ẩn số khó lường, có thể gây bất ngờ, hoặc tạo làn sóng tranh cãi.

Trong dàn diễn viên, Hoắc Kiến Hoa là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất. Anh từng nổi đình đám với Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Hoa thiên cốt, Hậu cung Chân Hoàn truyện... Tuy nhiên, vài năm gần đây, nam tài tử khá kín tiếng, ít xuất hiện trên màn ảnh. Lần tái xuất này cho thấy sự thay đổi chiến lược, từ một ngôi sao truyền hình lớn, anh sẵn sàng thử sức ở "sân chơi mới" vốn dành cho diễn viên trẻ.

Bên cạnh đó, phim có sự góp mặt của Huỳnh Tông Trạch, gương mặt quen thuộc với khán giả TVB. Tuy nhiên so với thị trường Trung Quốc, tên tuổi của anh chưa tạo cú hích lớn. Thậm chí sự hiện diện của Huỳnh Tông Trạch còn khiến phim dễ bị "gắn mác" giải trí thương mại.