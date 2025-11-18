Đến sáng nay, nước lũ tại cầu tràn A Rông Trên đã rút hoàn toàn. Chiếc xe container bị cuốn trôi được phát hiện nằm cách cầu khoảng 100m, nằm giữa lòng sông.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 18/11, nhiều lực lượng ở xã La Lay (Quảng Trị) tiếp tục tìm kiếm tài xế mất tích, sau khi nước rút làm lộ chiếc xe container nằm giữa lòng sông.

Các tổ tìm kiếm được bố trí dọc hai bên sông để rà soát những vị trí nước đã rút và các điểm có khả năng mắc kẹt.

Ông Hồ Văn Hiền - Phó chủ tịch UBND xã La Lay - cho hay gần 100 người thuộc biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân xã La Lay tiếp tục tìm kiếm tài xế mất tích trong vụ xe bị lũ cuốn chiều 17/11.

Xã đã thông báo và phối hợp với các xã hạ du gồm Tà Rụt và Đakrông để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Lúc 22h tối 17/11, việc tìm kiếm buộc phải dừng lại do nước lớn, chảy xiết, hai bờ sông có nhiều vị trí sạt lở.

Xã La Lay triển khai tìm kiếm nam tài xế mất tích. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, trưa 17/11, UBND xã La Lay cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một xe tải bị nước lũ cuốn trôi tại ngầm tràn A Rông Trên trên tuyến QL15. Khoảng 12 giờ cùng ngày, chiếc xe tải (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) lưu thông hướng từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về QL9 đã tự ý tháo rào chắn cảnh báo và lái xe qua khu vực đang bị ngập sâu.

Theo chính quyền địa phương, từ tối 16 đến sáng 17/11, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, ngầm tràn bị ngập hơn 1 m. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và túc trực tại hiện trường. Tuy nhiên, lúc lực lượng đang ăn trưa, tài xế đã bất chấp nguy hiểm, tự ý di chuyển rào chắn để vượt ngầm.

Thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Khi xe đi được một đoạn, dòng nước chảy xiết làm phần đầu xe nghiêng mạnh khiến phương tiện không thể tiếp tục di chuyển. Tài xế buộc phải trèo lên thùng xe chờ cứu hộ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện vụ việc nhưng nước lũ dâng nhanh, chảy xiết khiến mọi phương án tiếp cận đều bất khả thi. Ít phút sau, dòng nước mạnh tiếp tục đổ về, cuốn trôi cả xe lẫn tài xế.