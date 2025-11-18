Hải Phòng: Lừa bán thuốc đông y chữa xương khớp giả, 2 phụ nữ bị tạm giữ hình sự

Nhóm đối tượng quảng cáo một loại hạt có nguồn gốc từ vùng núi cao, chuyên chữa các bệnh về xương khớp, tiền đình, mỏi vai gáy. Thực tế, hạt này không có tác dụng chữa bệnh...

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 17/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Yến (SN 1981, trú phường Ngô Quyền) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1983, ở phường Hồng Bàng) để điều tra, làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hạt “ngọc dương”. Ảnh: Báo Tiền Phong. Trước đó, trưa 15/11, Công an phường Ngô Quyền bắt quả tang hai đối tượng đang rao bán hạt “ngọc dương” cho người cao tuổi ở chợ Cầu Tre (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng quảng cáo hạt “ngọc dương” là thuốc đông y, có nguồn gốc từ vùng núi cao, chuyên chữa các bệnh về xương khớp, tiền đình, đau mỏi vai gáy. Giá của thuốc đông y mà các đối tượng quảng cáo khoảng 6 triệu đồng/1kg. Tuy nhiên, thực tế hạt này không có tác dụng chữa bệnh. 2 đối tượng bán thuốc đông y dởm lừa người cao tuổi ở Hải Phòng. Ảnh: Báo Tiền Phong. Cảnh sát cũng thu giữ tang vật là 2,5kg hạt “ngọc dương”. Ảnh: Báo Tiền Phong. Bước đầu, cảnh sát xác định, các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thuốc đông y chữa bệnh cho người già ở khu vực đông người như chợ, hội chợ trên địa bàn thành phố. Cảnh sát cũng thu giữ tang vật là 2,5kg hạt “ngọc dương”.

Theo thông tin báo Lao Động, thực tế, hạt "ngọc dương" này không có tác dụng chữa bệnh. Công an phường Ngô Quyền cũng đã thu giữ 2,5 kg hạt "ngọc dương" khi 2 đối tượng đang giao bán cho người cao tuổi ở chợ Cầu Tre, phường Ngô Quyền. Trước đó, vào các ngày 23/3 và 22/8, các đối tượng trên đã bán hạt "ngọc dương" lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 12 triệu đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với Công an phường Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.

