Người nhảy dù wingsuit đã thoát chết trong gang tấc sau khi đâm vào vách đá, bất tỉnh giữa không trung

Đoạn video đang lan truyền trên mạng ghi lại cảnh Kirill Blukher, 36 tuổi, thực hiện cú nhảy ở Brazil bằng bộ đồ bay wingsuit. Tuy nhiên, anh lao quá gần vách đá và mất kiểm soát, dẫn tới va chạm mạnh khiến anh bất tỉnh giữa không trung.
Video 1 giờ 35 phút trước

Theo Phụ nữ sức khỏe

