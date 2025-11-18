Ô tô tông trực diện xe máy bị hất văng lên không trung rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Một vụ tai nạn bỏ chạy đã xảy ra tại Jhansi, Uttar Pradesh, Ấn Độ, nơi một chiếc ô tô chạy quá tốc độ đã đâm vào một chiếc xe tay ga. Vụ va chạm trực diện xảy ra vào 15h40 ngày 13/11, đã được ghi lại bằng camera giám sát được lắp đặt tại khu vực.

