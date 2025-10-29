Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can L.T.D. (sinh năm 1984, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Vi phạm quy định về bán thuốc”.
Theo thông tin từ VnExpress, ngày 29/10, VKSND Khu vực 2 - Hà Tĩnh đã ban hành cáo trạng truy tố bà Duy, trú phường Vũng Áng, về tội Vi phạm quy định về bán thuốc, theo khoản 1, điều 315 Bộ luật Hình sự.
Khoảng 7h30 ngày 11/4, bà Lê Thị X (65 tuổi, trú tại phường Vũng Áng) đến cửa hàng của D để mua thuốc điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh.
Sau đó, D đã tự lấy thuốc trong cửa hàng bán cho bà X gồm: 10 viên Alpha chymotrypsin Choay, 10 viên Amoxicillin, 10 viên Terpin Codein 5, 10 viên Loratadin, 5 viên Paracetamol.
Đồng thời, D hướng dẫn bà X uống trong 2,5 ngày. Sau đó, D trực tiếp cho bà X uống ngay tại cửa hàng của mình 9 viên thuốc.
Chỉ sau vài phút, bà X xuất hiện triệu chứng ngứa, đỏ mặt, khó thở, buồn nôn, lịm dần, dù được người thân và nhân viên y tế đến hỗ trợ cấp cứu nhưng bà X đã tử vong tại chỗ.
Theo thông tin từ báo Lao Động, hành vi của L.T.D đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về dược, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh truy tố.