Bắt 'nóng' 2 đối tượng đột nhập, phá két sắt tiệm vàng ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin Công an phường Trảng Dài đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ và Đoàn Nam Dương để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 1/2, Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Vũ (33 tuổi, xã Tân An) và Đoàn Nam Dương (29 tuổi, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong quá trình tuần tra trên tuyến đường ĐT768 (đoạn qua khu phố Ông Hường) vào rạng sáng 29-1, Công an phường Trảng Dài nhận được tin báo về việc tiệm kinh doanh vàng bạc Ngọc Hiếu Nghĩa (tổ 5, khu phố Ông Hường) bị các đối tượng đột nhập.

Theo báo Dân Trí, ngay sau đó, tổ tuần tra của Công an phường Trảng Dài nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận, bao vây và bắt quả tang Nguyễn Tuấn Vũ và Đoàn Nam Dương sử dụng đèn khò để cắt két sắt trong tiệm vàng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ hành vi phạm tội, gồm: 1 bình oxy, 1 bình gas, 1 đèn khò cắt sắt, 1 xà beng, 1 mỏ lết và 1 xe máy không gắn biển kiểm soát.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động gia cố cửa, khóa, lắp đặt hệ thống báo động, camera an ninh đầy đủ; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.

