Tông mạnh vào cột điện bên đường, người đàn ông đi xe phân khối lớn văng khỏi xe tử vong tại chỗ

Ngày 26/1 tại tỉnh Chonburi, Thái Lan xảy ra một vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng, xe va chạm với cột điện, gây thương tích nặng. Lực lượng cứu hộ ngay lập tức sơ cứu và tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng không có kết quả, người đàn ông tử vong tại chỗ.
Video

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

