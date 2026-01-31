Từ ngày 1 đến ngày 15/2/2026, 3 con giáp Lộc bất tận hưởng, mở cửa đón Phước, sung túc đủ đầy, tiền vàng tràn két

Từ ngày 1 đến ngày 15/2/2026, thời gian để tuổi Hợi nghỉ ngơi và nạp năng lượng cho năm mới thêm phần rực rỡ với những kế hoạch đang tiến hành. Khi tổng kết lại năm cũ, bản mệnh hài lòng với những bước tiến của bản thân và đó cũng là động lực.

Tình hình tài chính của bản mệnh thời gian này khá ổn định, những khoản mua sắm Tết cũng được bản mệnh chuẩn bị từ trước nên không có việc gì phải lo lắng quá nhiều. Nếu có cũng chỉ là phát sinh nhỏ.

Bản mệnh sở hữu những nét tính cách nổi bật, tươi vui, khá hướng ngoại, dễ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống và công việc. Thế nhưng, bản mệnh cũng phải đối diện với một số điểm bất lợi mà ít người chú ý đến.

Con giáp tuổi Sửu

Từ ngày 1 đến ngày 15/2/2026, vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu có nhiều dấu hiệu tích cực. Bản mệnh có thể nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên vì không toan tính và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cuối năm càng là thời điểm bứt phá để con giáp này kết thúc một năm tốt đẹp.

Người đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình, mối quan hệ tình cảm rất hòa thuận. Con giáp này luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Đối với những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu từ nhiều đối tượng khác giới. Cuộc đời không có ai hoàn hảo, con giáp này hãy mở lòng hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác, chứ không nên chăm chăm vào khuyết điểm của mọi người.

Con giáp tuổi Thìn

Từ ngày 1 đến ngày 15/2/2026, cục diện Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Thìn được lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà mình đã cố gắng xây dựng trong thời gian qua. Nhờ đó bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Con giáp này xử lý các vấn đề trong ngày rất nhanh chóng.

Chuyện làm ăn của Thìn cũng khá thuận lợi nên tiền bạc theo nhau đổ về nhà, một vài hạng mục thậm chí còn mang lại doanh thu vượt trội. Những người làm công ăn lương cũng có lộc trời ban, đây chính là thành quả sau một thời gian chăm chỉ làm việc của bạn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ngũ hành tương xung nên nhân duyên của bạn không được tốt. Con giáp này quá mải mê với công việc, trở nên vô tâm với nửa kia nên có thể gặp những vấn đề như cãi vã, mâu thuẫn. Bạn hãy điều tiết bản thân, không nên áp đặt quá đà.

