Một đám đông mặc áo mưa và che ô đang đứng trên đường bất ngờ bị tia sét đánh trúng khiến 72 người bị thương

Theo hãng tin Mezha, một tia sét đã đánh trúng đoàn người mít tinh tại thủ đô Brasilia ở Brazil vào ngày 25/1, khiến ít nhất 72 người bị thương nhẹ và 34 người khác phải nhập viện, trong đó có 8 trường hợp nguy kịch.

