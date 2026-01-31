Chồng không cho chơi trò chơi, vợ giận dỗi trèo lên cột điện cao thế và cái kết thoát tim

Những cảnh tượng kịch tính đã diễn ra tại huyện Singrauli, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, nơi một người phụ nữ đã trèo lên đỉnh cột truyền tải điện cao thế sau khi cãi nhau với chồng. Người phụ nữ đã được đưa xuống an toàn sau một chiến dịch giải cứu kéo dài 3 giờ.

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

