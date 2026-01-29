Tháng 2/2026 tụ Tài tụ Lộc, 3 con giáp giàu không ai chơi lại, ngửa tay là có tiền, tình duyên viên mãn, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29/01/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu không ai chơi lại, ngửa tay là có tiền, tình duyên viên mãn, mọi điều hanh thông trong tháng 2/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý

Tháng 2/2026, người tuổi Tý bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn cảm thấy hào hứng khi bắt tay vào nhiệm vụ, bất kể đấy là những lĩnh vực mới mẻ mà bạn chưa từng được tiếp xúc bao giờ. May mắn hơn, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể truyền dạy cho bạn những kiến thức và kinh nghiệm quý giá, vì thế hãy luôn khiêm tốn lắng nghe nhé, có thể bạn sẽ tìm ra hướng đi mới cho tương lai đấy.

Tháng 2/2026 tụ Tài tụ Lộc, 3 con giáp giàu không ai chơi lại, ngửa tay là có tiền, tình duyên viên mãn, mọi điều hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thủy sinh Mộc, may mắn mà nửa kia luôn ở bên, sẵn sàng nghe lời tâm sự, chia sẻ của bạn. Vì thế, nếu gặp phải khó khăn, bạn đừng nên giấu trong lòng mà hãy trao đổi với người ấy, biết đâu đôi bên có thể tìm ra cách giải quyết phù hợp.

Con giáp tuổi Tỵ 

Tháng 2/2026, tuổi Tỵ có thể đạt được thành tích đáng nể trong sự nghiệp bằng chính kiến thức và kinh nghiệm của mình. Những gì bản mệnh thể hiện đủ để được lãnh đạo và đồng nghiệp công nhận, đây là nền tảng vững chắc giúp con giáp này được thăng chức hoặc tăng lương trong thời gian tới.

Tháng 2/2026 tụ Tài tụ Lộc, 3 con giáp giàu không ai chơi lại, ngửa tay là có tiền, tình duyên viên mãn, mọi điều hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những công việc hanh thông, con giáp này cũng sẽ thu được tài lộc dồi dào về tay, thu nhập rủng rỉnh nếu như làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt hơn. Càng nỗ lực thì càng thu về nhiều tài lộc nên tuổi Tỵ đừng nên ngại đảm nhận những nhiệm vụ khó nhằn.

Con giáp tuổi Dậu 

Tháng 2/2026, công việc làm ăn của tuổi Dậu thuận lợi và có dấu hiệu khấm khá nhờ vào những công việc tay trái. Bản mệnh không ngừng nỗ lực để cải thiện cuộc sống và hoàn thiện bản thân. Những cố gắng của bản mệnh cuối cùng cũng bắt đầu đem lại quả ngọt, bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tháng 2/2026 tụ Tài tụ Lộc, 3 con giáp giàu không ai chơi lại, ngửa tay là có tiền, tình duyên viên mãn, mọi điều hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, hôm nay cũng là một ngày thuận lợi cho tuổi Dậu. Bản mệnh và người ấy luôn quan tâm, chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Con giáp này hoàn toàn tin tưởng vào nửa kia, mỗi khi gặp vướng mắc, hai người đều bàn bạc để đưa ra quyết định chung.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp Lộc Lá lên hương, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời, cuộc đời sang trang

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp Lộc Lá lên hương, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời, cuộc đời sang trang

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc Lá lên hương, nắm chắc suất giàu sang, vận sáng như sao trời, cuộc đời sang trang từ giờ đến Tết Bính Ngọ này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiền đạo Đình Bắc phải cáo lỗi trong bữa tiệc gần 2.000 người ở Nghệ An

Tiền đạo Đình Bắc phải cáo lỗi trong bữa tiệc gần 2.000 người ở Nghệ An

Tin tức giải trí 45 phút trước
Việt Hương bất ngờ gửi đơn đến công an tố giác: 'Tôi phải nhập viện điều trị vì suy nhược'

Việt Hương bất ngờ gửi đơn đến công an tố giác: 'Tôi phải nhập viện điều trị vì suy nhược'

Hậu trường 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 10 phút trước
Đang cắt cỏ bên hồ nước, người phụ nữ bị cá sấu tấn công và cái kết

Đang cắt cỏ bên hồ nước, người phụ nữ bị cá sấu tấn công và cái kết

Video 1 giờ 18 phút trước
Tôi đã mong chờ giây phút này suốt 3 năm, nhưng khi vợ trút bỏ váy cưới, bí mật trên cơ thể cô ấy làm tôi đứng hình

Tôi đã mong chờ giây phút này suốt 3 năm, nhưng khi vợ trút bỏ váy cưới, bí mật trên cơ thể cô ấy làm tôi đứng hình

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ trói chồng say rượu vào giường, mẹ chồng liền báo cảnh sát để tố cáo con dâu

Người phụ nữ trói chồng say rượu vào giường, mẹ chồng liền báo cảnh sát để tố cáo con dâu

Video 1 giờ 36 phút trước
Bị chồng đuổi ra khỏi nhà lúc 0h đêm, tôi ngỡ ngàng khi anh hàng xóm chạy xộc qua dắt tay tôi vào nhà anh rồi nói một câu chấn động

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà lúc 0h đêm, tôi ngỡ ngàng khi anh hàng xóm chạy xộc qua dắt tay tôi vào nhà anh rồi nói một câu chấn động

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Nhóm đàn ông chặn xe ô tô, bắt cóc người phụ nữ trên phố khiến nhiều người chứng kiến sốc nặng

Nhóm đàn ông chặn xe ô tô, bắt cóc người phụ nữ trên phố khiến nhiều người chứng kiến sốc nặng

Video 1 giờ 41 phút trước
Chuyện thật như đùa, cầu sắt dài 18 mét, nặng 30 tấn bị trộm trong đêm

Chuyện thật như đùa, cầu sắt dài 18 mét, nặng 30 tấn bị trộm trong đêm

Video 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 29/1/2026: Vàng miếng SJC tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/1/2026: Vàng miếng SJC tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 190 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Trong 5 ngày liên tiếp tới (1, 2, 3, 4 và 5/2), 3 con giáp Tài Lộc song hành, Quý Nhân giúp sức, hốt trọn vận may, tha hồ đón Tết to

Trong 5 ngày liên tiếp tới (1, 2, 3, 4 và 5/2), 3 con giáp Tài Lộc song hành, Quý Nhân giúp sức, hốt trọn vận may, tha hồ đón Tết to

10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang

10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang