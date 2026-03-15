Đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026, 3 con giáp Thiên Quan ngáng trở gây ra phiền phức trong công việc và cuộc sống, tiền tài lao dốc

Tâm linh - Tử vi 15/03/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thiên Quan ngáng trở gây ra phiền phức trong công việc và cuộc sống, tiền tài lao dốc đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026, Tỷ Kiên giáng họa khiến công việc của người tuổi Tỵ không được suôn sẻ. Dù không muốn nhưng bạn cứ phải luôn phải phấn đấu, ganh đua để mưu cầu lợi ích cho mình. Nay đề phòng trộm cắp, gian lận trong việc buôn bán, đừng giao việc quan trọng cho người khác làm. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026, 3 con giáp Thiên Quan ngáng trở gây ra phiền phức trong công việc và cuộc sống, tiền tài lao dốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tiền bạc hay gặp trục trặc, nên cẩn thận. Nhiều người sẽ bị sai sót trong giấy tờ, chữ ký, đếm tiền nên phải cẩn trọng hết sức. Nay mà sắm Tết thì không nên sắm những đồ vật có giá trị, nên để ngày khác hẵng mua.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026, người tuổi Thân không nên ôm đồm nhiều việc quá trong ngày Tương Phá vì nếu hỏng một việc cũng có thể làm hỏng hàng loạt. Bạn chỉ nên tập trung vào nhóm nhiệm vụ nhỏ nhưng xử lý nó cho triệt để. Ngay cả chuyện tiền bạc cũng vậy, bản mệnh cần kiểm tra lại xem có bao nhiêu số 0 hoặc có lỗi đánh máy nào không...

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026, 3 con giáp Thiên Quan ngáng trở gây ra phiền phức trong công việc và cuộc sống, tiền tài lao dốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Kiếp Tài gia tăng cảm giác khó khăn để tuổi Thân có thể theo đuổi và đạt được ước mơ. Nghĩ vậy thôi, chứ bỏ cuộc chưa bao giờ là điều mà bạn nghĩ tới. Vốn không phải là người dễ dàng từ bỏ, bạn sẽ không bao giờ để một chút cản trở làm bản thân nhụt chí. 

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026, Thương Quan cho thấy mọi việc của người tuổi Tuất diễn ra đều đều, tuy không gây nên sóng gió nào nhưng cũng khiến tinh thần của bạn khá chán chường, thiếu đi nhiệt huyết. Bạn dường như không còn nhiều hứng thú cho công việc mình đang làm mà chỉ làm mọi thứ như một lập trình thói quen hàng ngày. 

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026, 3 con giáp Thiên Quan ngáng trở gây ra phiền phức trong công việc và cuộc sống, tiền tài lao dốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình hình tài chính cũng đang có dấu hiệu giảm sút. Bạn đang lãng phí khá nhiều tiền vào những thứ không thực sự cần thiết. Nếu cứ hứng lên mua sắm quá tay thì ngay sau đó bạn sẽ thấy hối hận vì điều này, đừng viện cớ rằng mình đang sắm Tết mà không có chừng mực.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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