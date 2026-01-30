Bàng hoàng hơn 60 tấn lòng hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh ở Hà Nội

Đời sống 30/01/2026 15:11

Ngày 30/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14 - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, phát hiện vụ việc trên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 30/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14 - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, phát hiện vụ việc trên.

 

Khoảng 6h30 ngày 29/1, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, có địa chỉ tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù. Lúc này, cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đa số lòng có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Bàng hoàng hơn 60 tấn lòng hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh ở Hà Nội - Ảnh 1
Số lòng bốc mùi phát hiện trong kho lạnh - Ảnh: VnExpress

Qua kiểm tra kho lạnh, nhà chức trách phát hiện khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4 đến 6 tháng, một tấn lòng đang trong quá trình sơ chế, cùng 3,6 tấn lòng thành phẩm.

Trong kho còn có hàng tấn hàng thành phẩm dùng làm vỏ xúc xích, lạp xưởng cũng chuẩn bị được xuất ra thị trường.

Bàng hoàng hơn 60 tấn lòng hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh ở Hà Nội - Ảnh 2
Kho đông lạnh của cơ sở - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, tại hiện trường, công an còn phát hiện nhiều loạt hạt, chất bột không rõ nguồn gốc. Bước đầu xác định, toàn bộ số hàng trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp. Chủ cơ sở cũng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

 

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh và xử lý.

Lời khai 'lạnh người' của em trai bóp cổ làm anh ruột tử vong

Lời khai 'lạnh người' của em trai bóp cổ làm anh ruột tử vong

Trong quá trình sinh hoạt, giữa Hoàng Dũng và ông H.Đ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   60 tấn lòng lợn bẩn thực phẩm bẩn tin moi

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Chương Nhược Nam 'lột xác' tại show diễn Xuân Hè 2026 của thương hiệu Givenchy

Chương Nhược Nam 'lột xác' tại show diễn Xuân Hè 2026 của thương hiệu Givenchy

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp vận khí lên hương, gặp thời đổi vận, tài lộc ùa về nhà, sự nghiệp phú quý hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp vận khí lên hương, gặp thời đổi vận, tài lộc ùa về nhà, sự nghiệp phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đưa nhân tình đi nhà nghỉ, chồng lục ví tìm giấy tờ thì "chết đứng" thấy tấm ảnh cưới và thông điệp của vợ

Đưa nhân tình đi nhà nghỉ, chồng lục ví tìm giấy tờ thì "chết đứng" thấy tấm ảnh cưới và thông điệp của vợ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Người cũ đòi tái hợp ngay tại lễ đường, tôi chỉ đáp đúng 1 câu khiến anh ta "câm nín" còn cả hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay

Người cũ đòi tái hợp ngay tại lễ đường, tôi chỉ đáp đúng 1 câu khiến anh ta "câm nín" còn cả hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi mới, Hoắc Kiến Hoa hát Karaoke cùng vợ

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi mới, Hoắc Kiến Hoa hát Karaoke cùng vợ

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Tai nạn kinh hoàng: 2 người tử vong khi xe máy chạy quá tốc độ đâm vào lan can

Tai nạn kinh hoàng: 2 người tử vong khi xe máy chạy quá tốc độ đâm vào lan can

Video 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/1/2026: Thị trường biến động mạnh, vàng SJC lao dốc giảm gần 7 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/1/2026: Thị trường biến động mạnh, vàng SJC lao dốc giảm gần 7 triệu đồng sau một đêm

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 31/1/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 31/1/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người nhập viện cấp cứu

Ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người nhập viện cấp cứu

Lời khai 'lạnh người' của em trai bóp cổ làm anh ruột tử vong

Lời khai 'lạnh người' của em trai bóp cổ làm anh ruột tử vong

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Cánh báo: Thêm bé trai bị pháo nổ trúng mặt, chấn thương nặng trước Tết

Cánh báo: Thêm bé trai bị pháo nổ trúng mặt, chấn thương nặng trước Tết

Danh tính đôi nam nữ tử vong trong căn nhà khóa trái, hiện trường có nhiều dấu vết xáo trộn

Danh tính đôi nam nữ tử vong trong căn nhà khóa trái, hiện trường có nhiều dấu vết xáo trộn

Danh tính 5 đối tượng lừa bán phụ nữ nghèo sang nước ngoài làm vợ

Danh tính 5 đối tượng lừa bán phụ nữ nghèo sang nước ngoài làm vợ